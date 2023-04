20 miljard kilometer ver en Voyager II doet het nog altijd

Jimmy Carter is president en Jan Raas wint voor de eerste keer de Amstel Gold Race. En in de Verenigde Staten lanceert Nasa in 1977 twee sondes het heelal in. Voyagers I en II zijn bedoeld voor missies naar planeten in ons zonnestelsel. Maar als ze klaar zijn, stuurt Nasa ze verder het grote niets in, voorbij de laatste planeet, naar de interstellaire ruimte.

En daar, op 20 miljard kilometer van onze planeet, werkt Voyager II nog altijd. Sterker nog, Nasa heeft net de houdbaarheidsdatum weer iets verder op weten te rekken. Zes wetenschappelijke instrumenten aan boord werken nog altijd en sturen data terug naar aarde. Hoe verder weg, hoe belangrijker die data wordt.

Maar het is woekeren met energie, aan boord opgewekt door een kleine reactor. Dus stuurt Nasa alle stroom nu rechtstreeks naar de instrumenten. Eerder ging een deel naar twee accu’s, die zijn bedoeld om in noodgevallen elektriciteit te hebben. Op enorme afstand van de aarde is Nasa erin geslaagd om een commando te geven voor deze ingreep.

Zonder, zou Nasa dit jaar een instrument moeten uitschakelen en volgend jaar nog eentje. Nu is de sonde nog in staat om tot 2026 metingen te doen en terug te sturen naar aarde. Daardoor leren we nog meer over de omstandigheden net buiten ons zonnestelsel. Eenzaam ploegen de twee Voyagers daar voort, de verste vertegenwoordigers van de mensheid.