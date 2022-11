10 procent Nederlanders gelooft in hekserij

Zo’n tien procent van de Nederlanders denkt dat je iemand kunt betoveren. Of dat er drankjes bestaan die je in een ander wezen veranderen. Ze geloven, kortom, in hekserij. Daarmee zit Nederland – net als de rest van West-Europa – in de groep landen met het minste geloof in tovenarij.

Landen waar bijna iedereen gelooft in hekserij zijn Marokko, Tanzania en Tunesiƫ. Dat blijkt uit een studie van de American University in Washington. Ze deden een bijna wereldwijd onderzoek, in 95 landen ter wereld. India en China deden niet mee met het onderzoek.

Er blijkt een duidelijke correlatie met opleiding en inkomen. Hoe hoger beide zijn, hoe lager het percentage mensen dat in hekserij gelooft. Opmerkelijk is ook dat een slecht functionerende overheid het geloof in heksen aanwakkert. Net als psychische en sociale problemen. Dan nog is het opmerkelijk dat in sommige landen vrijwel iedereen denkt dat je een ander in een kikker kunt veranderen.

Opmerkelijk is ook dat mensen die in God geloven veel vaker ook denken dat er hekserij bestaat, ook al vinden veel religies dat bijgeloof.

(PlosOne)