1 op 20 Tsjechen is Jedi

Welk geloof hang je aan? Vraag het in Tsjechië en je krijgt af en toe een opmerkelijk antwoord. Rond de 5 procent zegt namelijk Jedi te zijn, naar de sekte van zwaardvechtende monniken uit de Star Wars films. Dat geloof bestaat in het echt niet.

De cijfers zijn afkomstig uit de recente volkstelling in Tsjechië. Volgens ditzelfde onderzoek zeggen 516 Tsjechen dat ze Sith zijn, de tegenstanders van de Jedi in Star Wars. Overigens is het Jedi-geloof ook populair onder echte buitenaardsen.

De aanhang van de Jedi is wereldwijd aan het stijgen sinds de Star Wars serie in 2001 nieuw leven is ingeblazen. Vooral in Australië en andere Engelstalige landen begonnen mensen ‘Jedi’ op te geven als ze ergens moesten invullen welk geloof ze aanhingen.

Ook in Tsjechië sloeg dat aan, waar mensen in 2011 voor het eerst tijdens een volkstelling aangaven Jedi te zijn. Toen waren het 16.000; nu is het aantal gestegen naar 21.000.