Op iedere mens zijn er 2,5 miljoen mieren

Wereldwijd zijn er ongeveer 20 quadriljoen mieren op bomen en bodems. Volgens een internationaal team van onderzoekers zijn er daarmee 2,5 miljoen van deze diertjes voor elke mens. Het totaal aan deze diertjes weegt meer dan alle wilde vogels en wilde zoogdieren op aarde bij elkaar.

Aangezien de onderzoekers niet beschikken over cijfers voor bepaalde regio’s, gaan zij ervan uit dat het aantal mieren nog groter kan zijn. De berekeningen van een team van de Universiteit van het Duitse Würzburg zijn gebaseerd op de evaluatie van meer dan 450 studies. Deze schatting omvat onder andere tellingen van ongeveer 1300 verschillende locaties uit alle continenten van de wereld.

De onderzoekers presenteren hun resultaten in het vakblad Proceedings van de US Academy of Sciences. Oudere berekeningen gingen uit van een aanzienlijk lagere mierenpopulatie. Twee Amerikaanse biologen schatten bijvoorbeeld het aantal mieren dat in 1994 leefde op één tot tien quadriljoen. Dit komt doordat deze twee onderzoekers de mierendichtheid uitsluitend hebben gemeten in Zuid-Engeland en deze vervolgens hebben geëxtrapoleerd naar de hele wereld.

Volgens de nieuwe onderzoeksresultaten komt 61 procent van de bovengrondse mieren voor in tropische vochtige bossen en tropische savannes. In totaal zijn er meer dan 15.000 verschillende soorten en ondersoorten. Mieren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ecosystemen, bijvoorbeeld door het verspreiden van plantenzaden.