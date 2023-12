Zo zetten organisaties in op een verhuizing naar de cloud

De cloud is hip! Steeds meer bedrijven kiezen voor een cloud migratie, waarbij zij een groot deel van de applicaties binnen het IT-landschap verplaatsen naar een cloud-omgeving. Niet alleen applicaties draaien hier; de cloud-omgevingen lenen zich daarbij goed voor bijvoorbeeld het faciliteren van een virtuele werkplek. Op welke manier zet jouw organisatie in op het gebruik van deze relatief nieuwe technologie? Bij de overgang naar de cloud verandert er veel voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop men omgaat met software asset management.

In plaats van een eenmalige licentie aan te schaffen, is er steeds vaker sprake van een doorlopende relatie tussen een aanbieder en afnemer. Voldoen de functies van de oplossing van een aanbieder niet langer aan de wensen van de afnemer? In dat geval stapt deze heel eenvoudig over naar de concurrent. Een onwenselijke situatie, vaak voor beide partijen.

Bij een migratie naar de cloud komt veel kijken

Regelmatig wordt de impact van een migratie naar de cloud onderschat door organisaties. Kijk hierbij ook eens naar je eigen situatie; mogelijk ben je in het verleden zelf al begonnen aan een cloud migratie. Het verplaatsen van documenten en bijvoorbeeld vakantiefoto’s naar OneDrive, Google Drive of iCloud is in wezen een vorm van een cloud migratie. Hoe voorkom je kopieën van deze data? Op welke manier zorg je dat de foto’s en documenten benaderbaar blijven vanuit bijvoorbeeld Microsoft Word of Powerpoint? Enzovoorts.

Inzichtelijk maken van ICT governance en het landschap

Voor bedrijven is het belangrijk te zorgen voor een heldere governance over de wijze waarop men omgaat met het werken vanuit de cloud. Daarnaast moet inzichtelijk worden gemaakt hoe het IT-landschap er momenteel uitziet. Welke applicaties worden intern gebruikt? Hoe hangen deze applicaties met elkaar samen? Waar zijn in het verleden (maatwerk) koppelingen gelegd tussen verschillende systemen? Pas wanneer dergelijke zaken inzichtelijk zijn, kan een degelijk migratieplan worden opgesteld.

Ondersteuning bij een nieuwe manier van werken

Om een migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen en deze nieuwe manier van werken op de juiste manier binnen een organisatie te kunnen implementeren, kiezen veel bedrijven voor de ondersteuning van een externe partij. Zo’n partij heeft vaak de kennis en ervaring in huis om aan de hand van best practices en frameworks concrete hulp te kunnen bieden bij migratietrajecten. Het helpt een organisatie te voorkomen dat zij in veel gemaakte fouten trappen.