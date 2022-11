Wil je graag mensen iets bijleren? Bekijk deze opleidingen dan eens!

Het vinden van de juiste opleiding kan ontzettend lastig en stressvol zijn. Je wilt natuurlijk een opleiding vinden waar je affiniteit mee hebt. Krijg je bijvoorbeeld voldoening door een ander iets bij te leren? Dan kan de opleiding pedagogiek de juiste match zijn voor jou. Twijfel je over de opleiding? Ga dan eerst in gesprek met je studiebegeleider om meer informatie op te vragen. Zij kunnen je passend advies geven, doordat ze je persoonlijk kennen en inzicht hebben in je interesses. Daarnaast kun je ook proefstuderen of kiezen voor een meeloopdag. Benieuwd met welke opleidingen jij uiteindelijk aan de slag kunt gaan om anderen iets bij te leren en zo écht een maatschappelijke impact te maken? Lees dan snel verder!

Hoe word ik leerkracht?

Om leraar te worden kies je voor een lerarenopleiding. Het gehele basisonderwijs kun je pas les geven wanneer je je HBO-opleiding PABO hebt afgerond. Zoals de meeste opleidingen duurt deze opleiding ook 4 jaar. Tijdens het derde jaar kies je een specialisatie richting uit. Je zult voor jezelf moeten nagaan welke mensen je graag les geeft. Doe je dit voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar of liever een oudere leeftijdsgroep? Bij de opleiding hoort ook stage lopen op scholen. In het laatste jaar van de opleiding is de stageperiode langer. Binnen het hoger onderwijs wordt er natuurlijk ook les gegeven. Om dit te kunnen doen, heb je meestal een HBO- en WO-opleiding nodig of een basiskwalificatie onderwijs of vergelijkbaar diploma.

Kun je lesgeven en studeren?

Net als de meeste opleidingen kun je de PABO opleiding ook in deeltijd volgen. Hierdoor kun je de studie en het werk combineren. Het voordeel van het volgen van de deeltijdopleiding is de mogelijkheid meer praktijkervaring op te doen in het onderwijs en daarbij je vaardigheden te verfijnen. Dit zal je kunnen helpen een gerichte specialisatie uit te kiezen in de toekomst en meer zekerheid te geven op de arbeidsmarkt. Je hebt werkgevers namelijk veel te bieden.

Kortom, wanneer je het leuk vindt andere iets te leren, kan een lerarenopleiding voor je zijn weggelegd. Om dit te kunnen doen, zul je een PABO opleiding moeten volgen of een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of een vergelijkbaar diploma moeten halen.