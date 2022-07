We betalen in de supermarkt steeds meer voor steeds minder

We merken steeds vaker dat de producten in de supermarkt duurder worden. Het zou zomaar zijn dat je meer betaalt voor hetzelfde product. Uit een recent onderzoek bleek bovendien dat bepaalde levensmiddelen kleiner worden terwijl je nog steeds dezelfde prijs betaalt. Dit betekent dat je minder waar krijgt voor hetzelfde geld. De maatveranderingen zijn zo subtiel dat de meeste mensen het niet eens opvalt. Het trucje wordt ingezet door fabrikanten om hun omzet te verhogen.

Het fenomeen krimpflatie

De verborgen prijsverhoging komt steeds vaker voor en het is opvallend genoeg niet verboden. Het fenomeen staat bekend als krimpflatie en het doet zich al een aantal jaar voor. Men verwacht echter dat deze krimpflatie zal toenemen als een gevolg van de stijgende arbeidskosten, verpakkingskosten, grondstofkosten en energiekosten. Het is dus echt waar dat het leven steeds duurder wordt. Sinds de prijs hetzelfde blijft, maar de verpakking minder bevat, zullen we sneller een vervanging nodig hebben. Het gevolg is dat we meer geld uitgeven.

Geld besparen op je boodschappen

Met de stijgende prijzen is het niet gek dat steeds meer mensen voor B-merken kiezen in de supermarkt in plaats van A-merken. In een aantal gevallen is het geen slecht idee om voor een goedkoper merk te kiezen. Op deze manier bespaar je per maand best wat geld. Je kunt zelf redelijk gemakkelijk beslissen of een A-merk het waard is door de ingrediënten, voedingswaarde en herkomst te controleren. Als producten bijvoorbeeld uit dezelfde fabriek komen, dan betaal je in de meeste gevallen voor het duurdere product alleen meer voor de verpakking.

Consumenten hebben een kleinere inhoud niet door

De fabrikanten die krimpflatie gebruiken bedriegen de consumenten. Een prijsverhoging van 10 procent hebben consumenten doorgaans wel door. Een inhoud van 10 procent kleiner hebben consumenten echter minder snel door. De verminderde inhoud valt zeker niet op wanneer de prijs gelijk blijft. De veranderingen worden ook niet gecommuniceerd. De enige manier waarom consumenten de krimpflatie kunnen merken, is wanneer hetzelfde product dat eerst een week meeging, nu binnen vijf of zes dagen op is.

Fabrikanten kunnen de verkoopprijzen niet wijzigen

Voor het onderzoek werd contact opgenomen met een aantal van de fabrikanten. Een aantal fabrikanten wenste geen commentaar te geven op het bericht. De fabrikanten die wel antwoord gaven, beweren dat ze de inhoud van producten verminderen vanwege gestegen arbeids- en grondstofkosten. Nu is het natuurlijk de vraag waarom deze fabrikanten de inhoud niet gelijk houden en de prijzen van het product omhoog doen. Volgens de fabrikanten ligt deze situatie ingewikkeld aangezien de supermarkten de verkoopprijzen van producten bepalen.

Kleinere porties voor de gezondheid?

Het CBL, de branchevereniging van supermarkten, gaf ook een reactie. De vereniging gaf aan bekend te zijn met de verkleining en dat het zou kunnen komen omdat fabrikanten verkoopeenheden willen verkleinen. Het CBL liet tevens weten dat er een oproep is om porties te verkleinen in het kader van de gezondheid. Wel is de vereniging van mening dat het altijd duidelijk moet zijn wat de prijs per kilo is. Een ander trucje dat bepaalde fabrikanten toepassen is dat je voor bepaalde producten meer water moet toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan satésaus waar je voorheen twee derde water aan toe moest voegen, maar nu de helft. Hetzelfde geldt voor limonade. Bepaalde merken voegen meer water toe waardoor je per glas meer limonadesiroop gebruikt. Hierdoor is het product eerder op en geef je dus uiteindelijk meer geld uit. Ten slotte wordt er bij bepaalde producten een minder zuinige dop geleverd. Het gevolg is dat je meer van het product gebruikt per keer en sneller een nieuwe verpakking nodig hebt.