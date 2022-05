Wat zijn de mogelijkheden bij een zakelijke financiering?

Wanneer je als ondernemer geld nodig hebt voor jouw bedrijf, kun jij eerst jouw eigen vermogen aanspreken. Is dit vermogen ontoereikend? Dan biedt een zakelijke financiering uitkomst. Als je zo’n financiering toegekend krijgt, is het toch mogelijk kom de gewenste uitgave te doen. Voordat je een zakelijke financiering aanvraagt, moet je weten dat er verschillende mogelijkheden zijn. Benieuwd wat er mogelijk is? Hieronder zetten wij de mogelijkheden bij een zakelijke financiering op een rijtje.

Zakelijke lening

Wie op zoek is naar een zakelijke financiering, komt onder meer een zakelijke lening tegen. Dit is één van de bekendste en meest gebruikte financieringsvormen onder ondernemers. Wanneer je een zakelijke lening aanvraagt? Als je een langlopende investering in jouw bedrijf wilt doen. Hierbij kun je denken aan (online) uitbreiding, maar ook aan de aanschaf van een nieuwe machine of nieuw voertuig. Het voordeel van een zakelijke lening is dat een geldverstrekker het geld in één keer op jouw zakelijke rekening stort. Hierdoor kun je er direct de gewenste investering mee doen. Je lost iedere maand geld af en je betaalt altijd rente over het hele bedrag dat je leent.

Zakelijk krediet

Heb je op korte termijn geld nodig voor jouw bedrijf? Dan biedt zakelijk krediet mogelijk uitkomst. Deze zakelijke financieringsvorm wordt voornamelijk gebruikt om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen of de dagelijkse uitgaven van je bedrijf mee te betalen. Een geldverstrekker stort het geld niet op jouw zakelijk rekening, maar opent hier een aparte rekening voor. Doordat jij toegang tot deze rekening krijgt, bepaal je zelf hoeveel je opneemt en wanneer je dit doet. Je betaalt bij deze financieringsvorm alleen rente over het geld dat je opneemt. Extra bijkomstigheid is dat je zakelijk krediet flexibel af kunt lossen.

Zakelijke lease

Wil je investeren in jouw bedrijf, maar vind je het niet prettig om deze investering in één keer te doen? Dan is zakelijke lease misschien iets voor jou. Steeds meer ondernemers maken de laatste jaren gebruik van deze financieringsvorm. Dit komt onder meer doordat je vandaag de dag allerlei bedrijfsmiddelen kunt leasen, zoals machines en ICT-apparaten. Het is mogelijk om een bedrijfsmiddel tot wel 100 procent te financieren. Wie voor zakelijke lease kiest, betaalt een vast bedrag per maand om een bedrijfsmiddel te gebruiken. Het grote voordeel hiervan is dat er werkkapitaal beschikbaar blijft voor andere zaken, bijvoorbeeld om te investeren in jouw bedrijf.

Zakelijke hypotheek

Als je een nieuw bedrijfspand wilt kopen, moet je vaak met een flinke zak geld over de brug komen. Heb je niet voldoende eigen vermogen om de aankoop van het pand zelf te financieren? Dan kun je een bedrijfspand financieren met een zakelijke hypotheek. Deze financieringsvorm is specifiek bedoeld voor de aankoop van een bedrijfspand. Net als bij een zakelijke lening stort een geldverstrekker het bedrag in één keer op jouw rekening. Hierdoor kun je het geld direct gebruiken om het bedrijfspand te kopen dat je op het oog hebt. Je kunt overigens niet altijd het gehele aankoopbedrag lenen. Het andere deel moet je financieren met eigen vermogen.