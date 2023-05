Wat je moet weten over huisvoordeel (house edge) bij online casino’s

Wanneer je online gaat gokken, kom je er niet onderuit: spelen met huisvoordeel. In het Engels noemen we dit ‘house edge’. Waarom wordt die toegepast door casino’s? Bedreigt dit de eerlijkheid van het spel? Kun je het zien als doorgestoken kaart? Of kun je alsnog gewoon een spannend spel spelen, zelfs als het casino een (klein voordeel) heeft?

Wat is House Edge?

Het huisvoordeel is het voordeel dat het casino heeft op haar spelers. Bij elke inzet geldt zo’n house edge. Het huisvoordeel wordt uitgedrukt in een percentage. Je begrijpt dat een lager percentage voor jou als speler gunstiger is dan een hoog percentage. Wat het percentage bij een spel is, verschilt per variant.

Een kleine regel aanpassen kan al een groot effect hebben. Een extra voorwaarde aan het spel toevoegen kan ervoor zorgen dat het huisvoordeel van het casino plots veel groter of veel kleiner wordt. Zo is het huisvoordeel bij Europees roulette bijvoorbeeld 2,7%. Dat houdt in dat je bij 100 euro inzet gemiddeld 2,70 euro verliest.’

Verwar huisvoordeel of house edge niet met Return To Player. Dat is namelijk het percentage dat je gemiddeld als speler terug krijgt per inzet. De RTP van Europees Roulette is bijvoorbeeld 97,3 procent.

Waarom spelen met huisvoordeel?

Laten we heel eerlijk zijn: casino’s willen geld verdienen. Het is geen weldadigheidsorganisatie die non-stop geld uitkeert. Bovendien: hoe meer het casino verdient, hoe hoger de jackpots. Huisvoordeel geeft een casino wat winstmarge. Het komt uit de tijd van fysieke casino’s. Fysieke casino’s moesten hun huur en duur personeel betalen. Dat laatste is nog steeds zo bij online casino’s. De croupiers die je ziet in een live casino, bij een live videospel, worden gewoon betaald.

Daarnaast maken online casino’s kosten aan bijvoorbeeld vergunningen. Een licentie van de Kansspelautoriteit (KSA) is niet gratis. Zonder inkomsten en winst kan een online casino simpelweg niet bestaan. Er zou dan ook geen geld zijn voor de ontwikkeling van nieuwe games.

Het huisvoordeel stelt succesvolle casino’s in staat om goede winsten te behalen. Denk niet dat spelen met huisvoordeel altijd betekent dat je verliest: je kunt nog steeds zelf ook geld verdienen en leuke winsten behalen. Alleen is er een klein percentage dat in het voordeel van het huis (het casino) is. Dat houdt overigens niet in dat de spellen doorgestoken kaart zijn. Er is altijd nog gewoon een kans dat jij als speler de winst pakt, en het casino verliest.

Hoe weet ik hoeveel huisvoordeel er is?

De meeste online casino’s vermijden het huisvoordeel per spel. Staat het er niet expliciet bij, dan kun je het zelf uitrekenen. Trek de RTP (Return To Player) af van het getal 100, en je weet hoeveel huisvoordeel het casino geniet. Bij de meeste spellen staat uitgebreide informatie over de winkansen. Wel verschilt de hoeveelheid informatie per spelontwikkelar. Ook de plek van deze informatie kan verschillen.

Het loont daarom om af en toe eens op het paragraafsymbool of op het vraagteken te klikken. Soms staat de informatie ook in het menu-icoontje: vaak een =-teken. Zo weet je precies welke house edge het casino heeft, en of je nog genoeg voordeel overhoudt.

Welke spellen hebben de laagste House Edge?

Hoe groot het huisvoordeel van het casino is, hangt af van welk online casino je bezoekt en welk spel je speelt. Daarnaast heb je er zelf ook invloed op. De inzet van de gokker bepaalt ook wat het huisvoordeel is. Meestal wordt craps gezien als een van de eerlijkste casinospellen die je kunt spelen, maar ze hebben toch een relatief hoog voordeel voor het casino.

Een craps-weddenschap kan dan ook nog best kostbaar zijn. Toch staat dit spel in de top 6 van casinospellen met de laagste marges voor het casino. De andere spellen met een laag huisvoordeel zijn: