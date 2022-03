Wat is de FUE haartransplantatie methode?

Wil je op termijn mogelijk een haartransplantatie ondergaan? Dan is het verstandig om je te verdiepen in de verschillende methodes. Zo kan je voor de FUT methode kiezen, maar ook voor de FUE methode.

Is dit nou een keuze die je helemaal zelf kunt maken? Nee, dat is in de meeste gevallen niet zo. In de meeste gevallen informeert/adviseert de specialist je over de juiste methode voor jouw behandeling. Daarbij is de kans groot dat een specialist voor de FUE haartransplantatie methode kiest. Dit is op dit moment de meest toegepaste methode.

Je doet er sowieso verstandig aan om in contact te komen met een goede specialist. Een goede specialist informeert je over de haartransplantatie kosten, maar ook over de behandeling zelf. Daarbij is de specialist dus óók in staat om de juiste methode voor je te bepalen.

Over de FUE haartransplantatie methode

De FUE haartransplantatie methode wordt als de meest moderne techniek gezien. Dit is onder meer te danken aan het feit dat er geen haren geschoren hoeven te worden. Tevens ontstaan er geen littekens aan de hoofdhuid, waardoor je na afloop in principe niks van de behandeling (meer) ziet.

Bij deze behandeling plukt de specialist één voor één gezonde haarzakjes uit je hoofdhuid. Deze haarzakjes worden vervolgens op een andere plek in je hoofd ingebracht. Dat is om precies te zijn de plek waar je weinig tot geen haren hebt. Door op die plek de haarzakjes in te planten, ontstaat daar na verloop van tijd weer een gezonde haargroei.

Hoe lang duurt een dergelijke behandeling?

De exacte duur van de behandeling is afhankelijk van je wensen. Wil je op slechts een klein deel van je hoofdhuid de haargroei stimuleren? Dan duurt een dergelijke behandeling maximaal 1 dag. Mocht je echter andere wensen hebben, dan duurt zo’n behandeling 2 dagen. Dit komt vooral doordat alle haarzakjes één voor één behandeld worden door de specialist.

Hoe lang moet je van een FUE haartransplantatie herstellen?

Van een FUE haartransplantatie hoef je maximaal twee weken te herstellen. Doordat er géén schade aan de hoofdhuid zelf aangericht wordt, zit je bovendien nooit met littekens of iets dergelijks. Nee, na 2 weken kan je weer je normale leven oppakken. Vervolgens komen je haren in actie en gaan alle haren weer op een normale manieren groeien. Op dat moment vallen de haarzakjes uit die door de specialist geplaatst zijn.

Wat kost een FUE haartransplantatie?

Dit is afhankelijk van je wensen van de kliniek en van de specialist. Vraag daarom bij meerdere klinieken een intakegesprek aan. Aan de hand van dit gesprek bepaal je ook bij welke specialist je het beste gevoel hebt.