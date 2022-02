Wat heb je nodig om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen?

Sinds 2018 is het niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering te hebben als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wilt afsluiten. Ondanks dat deze verzekering vandaag de dag niet verplicht meer is, sluiten veel mensen hem toch af. Waarom? Omdat deze levensverzekering eenmalig een bedrag uitkeert als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Hierdoor kunnen jouw nabestaanden de hypotheek/huur betalen, de kosten voor kinderopvang dekken of de studie voor de kinderen betalen. Wil je ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij namelijk wat je nodig hebt voor een ORV.

Gezondheidsverklaring

Wie een overlijdensrisicoverzekering af wil sluiten, heeft een gezondheidsverklaring nodig. Aan de hand hiervan kan een verzekeraar namelijk inschatten hoe het met jouw gezondheid gesteld is. Vaak hoef je hier alleen maar wat vragen voor te beantwoorden. Dit doe je gelijktijdig met het indienen van jouw aanvraag. Wil je een groot bedrag verzekeren? Dan kan een verzekeraar van jou verlangen dat je een medische keuring ondergaat.

Kennis over een ORV

Een gezondheidsverklaring is niet het enige wat je nodig hebt om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen. Je hebt namelijk ook kennis van deze verzekering nodig. Waarom? Omdat je bij het afsluiten voor de nodige keuzes komt te staan. Zo moet je allereerst bepalen of je jouw eigen leven verzekert of het leven van iemand anders. Een overlijdensrisicoverzekering kan overigens alleen afgesloten worden voor personen tussen de 15 en 67 jaar. Daarnaast bepaal je zelf de hoogte van het bedrag dat je verzekert.

Dit zijn overigens niet de enige twee keuzes die je moet maken bij het afsluiten van een ORV. Je moet namelijk ook een vorm kiezen die bij jouw situatie past. Je kunt kiezen uit: gelijkblijvend bedrag, annuïtair dalend bedrag of lineair dalend bedrag. Hieronder lichten we de drie keuzes kort toe:

1. Gelijkblijvend bedrag

Het verzekerde bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd. Veel mensen kiezen voor deze optie als de kosten die zij willen opvangen tijdens de looptijd ongeveer gelijk blijven.

2. Annuïtair dalend bedrag

Het verzekerde bedrag daalt iedere maand. Aan het begin daalt het bedrag langzaam, naarmate de looptijd vordert steeds sneller. Een overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend bedrag wordt vaak afgesloten bij een annuïtaire hypotheek.

3. Lineair dalend bedrag

Het verzekerde bedrag daalt iedere maand met een vast bedrag. Dit is een verstandige keuze als je het inkomen van nabestaanden tot aan de pensioendatum aan wilt vullen.

Hoeveel kost een overlijdensrisicoverzekering?

Veel mensen willen eerst antwoord op de vraag ‘wat kost een overlijdensrisicoverzekering?’ voordat zij de knoop doorhakken. Helaas is dit op voorhand niet te zeggen. De kosten hangen namelijk af van de keuzes die je maakt. Zo betaal je bijvoorbeeld meer als je voor een hoger verzekerd bedrag kiest. Staar je overigens nooit blind op de premie. Een lage premie is mooi meegenomen, maar uiteindelijk wil je goed verzekerd zijn. Vergelijk overlijdensrisicoverzekeringen daarom altijd met elkaar. Alleen dan slaag je er namelijk in de beste overlijdensrisicoverzekering te vinden.