Vijf verschillende redenen waarom het bezoeken van een casino zonder Cruks populair is

In Nederland is het sinds kort mogelijk om online te gokken. De overheid heeft namelijk in oktober 2021 een nieuwe wet aangenomen die dit niet langer verbiedt. Deze wet staat bekend onder de naam Kansspelen op afstand. Diverse Europese landen besloten de afgelopen jaren al om de regels te versoepelen en online kansspelen toe te staan. De reden hierachter is dat online gokken iets is dat allang niet meer tegen te gaan is. Door het legaliseren van online gokken is het mogelijk voor overheden om beter zicht te houden op kansspelen, spelers beter te beschermen en belastinginkomsten te vergaren.

Iets wat de Nederlandse overheid niet had voorzien is dat het bezoeken van een casino zonder Cruks een populair gegeven zou worden. Online casino’s zonder Cruks bieden echter voordelen die bij andere casino’s niet te vinden zijn. In dit artikel zullen we ingaan op zowel de voor- als nadelen van gokken zonder Cruks.

Vijf redenen waarom gokken bij no Cruks casino populair is

Mensen bezoeken een casino zonder Cruks voor de meest uiteenlopende redenen. Onderstaand gaan we dieper in de belangrijkste voordelen.

Bonusaanbod

Wanneer je een online casino bezoekt dat in het bezit is van een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit heb je al snel te maken met verschillende beperkingen. Zo zijn bonussen vaak beperkt tot één per persoon. In de realiteit blijkt het slechts om de welkomstbonus te gaan waar spelers aanspraak op kunnen maken wanneer ze een online casino voor de eerste keer bezoeken. Een casino zonder Cruks iDeal biedt doorgaans een veel uitgebreider aanbod aan bonussen aan die een stuk winstgevender zijn.

VIP- en loyaliteitsprogramma

Een betrouwbaar casino zonder Cruks biedt spelers vaak een aantrekkelijk VIP- en loyaliteitsprogramma aan. Hiermee worden terugkerende spelers beloond voor hun loyaliteit aan het online casino. Deze programma’s houden vaak in dat een speler een accountmanager krijgen aangewezen waarbij het mogelijk is om direct contact op te nemen. Spelers kunnen dan verschillende beloningen toebedeeld krijgen als verre reizen, cash geld, gadgets en toegang tot casino evenementen wereldwijd.

Grotere keuze aan betaalmethodes

Een gereguleerd casino dat samenwerkt met het Cruks register bieden over het algemeen maar twee verschillende betaalmogelijkheden aan. Bij een casino zonder Cruks is dit een ander verhaal. Hier is het vaak mogelijk om op verschillende manieren betalingen uit te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid tot gokken met cryptocurrencies, e-wallets of een paysafecard.

Uitgebreider spelaanbod

Online casino’s doen er alles aan om zoveel mogelijk spelers naar hun casino’s te trekken. Een belangrijke manier om spelers vervolgens ook bij hun casino’s te houden is een uitgebreid aanbod aan spellen. Het is niet zo dat er geen Nederlandse casino aanbieders zijn die geen uitgebreid aanbod hebben, maar vaak is dit wel een stuk minder dan bij een no Cruks casino. Hier kun je vaak terecht voor spellen van zowel bekende als minder bekende spelaanbieders.

Geen restricties als het gaat om spinintervallen

Fanatieke liefhebbers van online gokkasten lopen bij Nederlandse casino’s vaak aan tegen een vervelende beperking. Het gaat namelijk om de 3 seconden interval tussen twee beurten. Het is niet zo dat deze casino’s hier zelf voor kiezen, dit is een beperking die is opgelegd door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Bij een online casino zonder Cruks hoef je je hier geen zorgen over te maken en kan er gewoon worden door gegokt.

Nadelen van casino’s zonder Cruks

Aan gokken zonder Cruks zitten natuurlijk niet alleen maar voordelen verbonden. Om je een duidelijk overzicht te geven van beide zodat je een wel overwogen keuze kunt maken tussen de twee type casino’s bespreken we onderstaand een aantal nadelen.

Geen Nederlandse bescherming

Omdat casino’s zonder Cruks zich veelal in het buitenland bevinden is, vallen ze niet onder de Nederlandse jurisdictie. Hierdoor is het onmogelijk om bij een Nederlandse instantie aan te kloppen in het geval van een geschil.

Geen bescherming door Cruks

Het Cruks register is door de overheid in het leven geroepen zodat mensen met een kansspelverslaving kunnen worden uitgesloten van online gokken. Een no Cruks casino biedt spelers deze mogelijkheid niet. Hier is het gewoon mogelijk om door te gokken ook op het moment dat je staat ingeschreven bij Cruks.

Belasting op eventuele winsten

De mogelijkheid bestaat dat je achteraf nog wordt belast op eventuele winsten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer je een casino bezoekt dat in het bezit is van een vergunning uit Curaçao.

Conclusie

Sinds de overheid online gokken heeft gelegaliseerd is er ontzettend veel gebeurd in Nederland. Zo zijn er steeds meer mensen die online casino’s zijn gaan bezoeken. Hierbij gaat het niet alleen om de gereguleerde varianten, ook de casino’s zonder Cruks zijn een populair gegeven onder veel Nederlanders. De reden hierachter is vrij logisch als je in gedachten neemt dat je hier geen rekening hoeft te houden met beperkingen als een gokstop. Maar dit is niet het enige voordeel zo is het bij deze casino’s ook mogelijk om van een uitgebreider spelaanbod te genieten, meer bonussen, is er een VIP- en loyaliteitsprogramma, meer betaalmethodes en heb je hier geen last van beperkingen bij gokkasten.

Maar er zitten natuurlijk ook een aantal nadelen aan het bezoeken van deze casino’s. Zo bestaat de mogelijkheid dat je achteraf te maken krijgt met belastingen, geen aanwezigheid van Cruks en is het niet mogelijk om bij Nederlandse instanties aan te kloppen in het geval van een geschil. Het bezoeken van een casino zonder Cruks heeft dus zowel voor- als nadelen. We hopen dat je door onze vergelijking een wel overwogen beslissing kunt maken. Het feit blijft altijd dat wanneer je het gokken niet in de hand hebt, het verstandig is om je in te schrijven bij het Cruks register.