Trendy tuinontwerp: ontdek de laatste stijltrends voor jouw buitenruimte

Ben je op dit moment niet helemaal tevreden met het ontwerp van de tuin? Bijvoorbeeld omdat de vorige woningeigenaren toch niet helemaal dezelfde stijl hadden? Of omdat je simpelweg zelf in de loop van de tijd een andere smaak hebt ontwikkeld? In beide gevallen pak je het ontwerp van de tuin maar al te graag met beide handen aan. Wat dan de musthaves zijn die zeker niet mogen ontbreken in het ontwerp, bijvoorbeeld uit de collectie van Welkoop.nl, lees je in dit blog.

Een of meerdere plekken waar je kunt ontspannen

Probeer altijd een of meerdere plekken te realiseren waar je even heerlijk kunt relaxen. Misschien heb je ruimte over in de tuin waar je een overkapping kunt verwezenlijken of dat ene zonnig hoekje kan wel een goede upgrade gebruiken. Het is de perfecte plek om even te ontspannen aan de dagelijkse sleur en waar je natuurlijk maximaal kunt genieten van het nieuwe ontwerp. Je hebt op dit moment vast en zeker wel een gedeelte van de tuin in gedachten waar je een ontspannende plek kunt maken. En het beste onderhoud voor het gazon van de tuin? Dat voer je natuurlijk uit met grasmaaiers van hoge kwaliteit.

Laat de verlichting in de tuin op een slimme manier terugkomen

Veel mensen onderschatten de grote meerwaarde van een goed lichtplan in de tuin. En eigenlijk is dat reuze zonde. Want door verlichting op de juiste manier te integreren in de tuin, kun je voor zowel veel licht in de duisternis als voor erg veel sfeer zorgen. Maak bijvoorbeeld de keuze voor verlichting die op zonne-energie werkt, zodat je die makkelijk in het gazon kunt prikken. Of ga voor vaste verlichting en integreer dit in een overkapping of bij de buitendeuren. Al met al is er op het gebied van het uitzoeken van de mooiste verlichting enorm veel mogelijk.

Probeer het tegelwerk vaker te vervangen voor meer groen in de tuin

Vooral als het aankomt op het tuinontwerp van nieuwbouwwoningen, wordt er maar al te graag gebruikgemaakt van veel tegelwerk. En eigenlijk is dat erg zonde. Want het trekt niet alleen minder vogels en insecten aan, de tuin wordt in de zomermaanden ook nog eens veel warmer. Redenen genoeg dus om daar iets tegen te doen. Door het tegelwerk te vervangen voor meer groen in de tuin, draag je ook nog eens een duurzaam steentje bij aan de planeet. Werk bijvoorbeeld voor planten die het hele jaar door een mooie groene kleur behouden voor extra veel sfeer en gezelligheid.