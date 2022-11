Seks? Vandaag is je kans

Op woensdagen maak je de meeste kans om iemand tegen te komen die met je naar bed wil.

Dat zegt de datingsite OK Cupid in samenwerking met La Trobe University (Australië), na het bestuderen van hun database en een onderzoek onder vrijgezellen. Als je iemand tegen wil komen die wel zin heeft in een vluggertje met een onbekende, dan zijn werkdagen beter dan het weekend. En van de werkdagen springt woensdag er uit.

Voor wie nu enthousiast wordt: zorg dat je goed bent uitgerust. Je kansen op een liaison nemen namelijk toe naarmate de avond vordert, waarschijnlijk door de alcoholinname van andere beschikbare vrijgezellen.

Wat gebeurt er in het weekend, toch traditioneel de uitgaansavonden? Dan eten we met vrienden en slapen we bij. Om het slaapgebrek van woensdag in te halen, toch?