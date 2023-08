Online casino’s zonder Cruks vergelijken

Sinds de Nederlandse overheid heeft besloten om online gokken niet langer te verbieden, schieten online casino’s als paddenstoelen uit de grond. En hiermee bedoelen we niet alleen de legale casino’s die in het bezit zijn van een vergunning van de Kansspelautoriteit. Ook het aantal casino’s zonder Cruks (een vergunning van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De reden hierachter is dat je bij Cruks uitschrijven gedurende de eerste zes maanden niet mogelijk is. Precies om deze reden besluiten veel mensen dus een casino zonder Cruks te bezoeken. In dit artikel gaan we dieper in op de komst van de vele online casino’s, bespreken we de voor- en nadelen en geven we enkele tips waarmee je rekening kunt houden op het moment dat je online casino’s met elkaar vergelijkt.

Online steeds meer nieuwe casino’s

In oktober 2021 besloot de Nederlandse overheid om online gokken volledig te legaliseren. Na jarenlang veel onduidelijkheid met betrekking tot de regels vond de overheid dat het tijd was voor verandering. Online gokken is iets dat gedurende langere tijd in Nederland mogelijk was maar dit was dan illegaal. Veel Nederlandse gokkers waren hier niet van op de hoogte en liepen dan ook weleens tegen problemen aan zoals geen uitbetaling bij winsten. Om spelers beter te beschermen en meer duidelijkheid te scheppen richting uitbaters van online kansspelen besloot de overheid dus om een nieuwe wet aan te nemen die online gokken volledig toestaat. Hierbij zijn er wel een aantal strenge regels opgesteld waar uitbaters van deze online casino’s zich aan moeten houden. Zo moet er een vergunning worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit en moet er worden samengewerkt met het Cruks register. Voor dit laatste is gekozen om spelers beter te beschermen tegen een eventuele kansspelverslaving. Op het moment dat een persoon in het uitsluitingsregister staat opgenomen is Cruks opzeggen gedurende een periode van zes maanden niet mogelijk.

Onlangs deze regels weerhoudt dit uitbaters van kansspelen het niet om massaal online casino’s te openen. In eerste instantie ging het om slechts een aantal online casino’s terwijl de teller op dit moment op twintig legale aanbieders in Nederland gaat. Het aantal illegale aanbieders is moeilijk te tellen en dit zou nog weleens een stuk hoger kunnen liggen. Nederlanders worden dus overrompeld met online casino’s in Nederland.

Verschil casino met Cruks VS casino zonder Cruks

Het grote verschil tussen een online casino met Cruks of zonder Cruks is de aansluiting bij het Cruks register. Zoals we al eerder hebben verteld, is in Nederland in 2021 een nieuwe wet geïntroduceerd die online gokken mogelijk maakt. Hierbij zijn aanbieders van kansspelen verplicht een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit en samen te werken met het Cruks register. Maar vanwege het feit dat Cruks eerder opheffen dan zes maanden niet mogelijk is bezoeken veel mensen een casino zonder Cruks. Deze casino’s zijn niet aangemeld bij de Kansspelautoriteit en werken dus ook niet samen met het centrale uitsluitingsregister waardoor hier gokken altijd mogelijk blijft.

Maar dit is niet het enige verschil tussen deze twee type online casino’s. Bij een online casino zonder Cruks gelden vaak een stuk minder regels. Dit komt omdat ze niet onder toezicht staan van een Kansspelautoriteit. Hier kun je de dus vaak genieten van hogere speellimieten, winsten, bonussen en is het in veel gevallen mogelijk om te gokken met cryptocurrencies. Dit is iets wat bij een casino met Cruks nooit mogelijk is omdat de Nederlandse overheid crypto niet als wettig betaalmiddel heeft gekenmerkt.

Voor- en nadelen

Het Cruks register heeft zowel een aantal voordelen als nadelen. Om weloverwogen een keuze te kunnen maken tussen deze twee type casino’s bespreken we onderstaand de belangrijkste punten:

Voordelen Cruks register

Wil je jezelf uitsluiten van kansspelen? Het is niet langer nodig om dit bij elk casino te doen.

Inschrijving in het register is gratis.

Inschrijven verloopt makkelijk via DigiD.

Het is ook mogelijk voor vrienden en familie om iemand in te schrijven.

Mogelijk om je levenslang in te schrijven (dit is nooit definitief na een periode van zes maanden is Cruks uitschrijven weer mogelijk).

Één centrale database waar alle Nederlandse casino’s toegang tot hebben.

Nadelen Cruks register

Wil je slechts een korte pauze nemen van gokken dan is niet mogelijk. Uitschrijven Cruks kan namelijk pas weer na een periode van zes maanden.

Voor een korte onderbreking van gokken is Cruks niet geschikt.

Niet langer mogelijk om jezelf uit te sluiten van een bepaald casino.

Factoren waar je rekening mee moet houden bij het vergelijken van online casino’s

Zoals eerder vermeld gaat het om zo’n twintig legale aanbieders van online casino’s in Nederland. Maar wanneer je online gaat zoeken naar online casino’s kom je er al snel achter dat het aanbod ongekend groot is. Het gaat dan misschien niet om een casino dat in het bezit is van een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit, je kunt hier prima gokken. En al deze online casino’s doen er alles aan om zoveel mogelijk spelers naar hun casino te krijgen. Zo worden spelers lekker gemaakt met aantrekkelijke bonussen en voordelen voor trouwe spelers. We kunnen ons voorstellen dat het hierdoor best nog weleens uitdaging kan zijn om een casino te vinden dat precies bij jou past. Om deze reden hebben we onderstaand een aantal factoren beschreven waar je rekening mee kunt houden op het moment dat je online casino’s met elkaar vergelijkt.

Vergunningen

Wanneer je een Nederlands casino bezoekt ben je ervan verzekerd dat het om een betrouwbaar online casino gaat. Maar aangezien Cruks uitschrijven niet mogelijk is kunnen we ons voorstellen dat je misschien ook wel een casino zonder Cruks wilt bezoeken. Wanneer je dit doet is het altijd belangrijk om te kijken of het casino in kwestie is van een geldige vergunning. Betrouwbare vergunningen zijn onder andere die van Malta, Curaçao, Verenigd Koninkrijk of Canada.

Bonussen

Bonussen zijn vandaag de dag niet meer weg te denken bij online casino’s. Aanbieders doen er daarom alles aan om de meest aantrekkelijke bonus aan te bieden. Het advies is daarom om altijd de bonusvoorwaarden goed door te lezen voordat je besluit van een desbetreffende bonus gebruik te maken. De mogelijkheid is namelijk nog weleens aanwezig dat de bonusvoorwaarden niet of moeilijk haalbaar zijn.

Reviews

Ga je een online casino bezoeken dat je nog niet eerder bezocht hebt. Neem dan de moeite om online de reviews van andere gebruikers door te nemen. Vaak worden hier eventuele knelpunten besproken en kan je jezelf van een hoop gedoe ontzien.