Lijkt jouw internet ook steeds minder goed te gaan werken?

Heb jij ook het idee dat je internetverbinding steeds een beetje minder goed gaat werken? Ervaar je steeds vaker snelheidsproblemen? Dan ben je de enige niet. Alhoewel technische problemen zoals een defect aan je modem of kabels die hun beste tijd hebben gehad dit kunnen veroorzaken, is er ook iets anders waardoor je internet steeds minder goed kan lijken te werken. Het goede nieuws is dat dit wel vrij makkelijk op te lossen kan zijn.

We gebruiken steeds meer data

Je hebt het misschien niet zo heel bewust in de gaten, maar je gaat ieder jaar weer een beetje meer data gebruiken dan het jaar ervoor. Ieder jaar komen er dingen bij die via internet werken, en ieder jaar maken we daar meer gebruik van. Was het nog niet zo lang geleden nog ondenkbaar om complete series via je telefoon of tablet te kunnen kijken, doen we dat tegenwoordig met steeds grotere regelmaat. Thuis aan het werk zijn, en daarbij regelmatig videobellen met collega’s of relaties? De normaalste zaak van de wereld geworden. Online gamen, en tegelijk met je vrienden die dat ook aan het doen zijn kletsen? Allemaal geen probleem.

Om een lang verhaal kort te maken: we gebruiken met zijn allen steeds meer data. Voor kleine dingen, zo gebruiken bijvoorbeeld alle ‘slimme’ apparaten die we in huis hebben onze internetverbinding, maar ook voor grote dingen. Dat kan problemen op gaan leveren, zeker als we dat binnen een huis met meer personen tegelijk doen. Een internetabonnement kent doorgaans een bepaalde snelheid die gehaald kan worden, een bepaalde bandbreedte die kan worden gebruikt. Wordt er een (te) groot beroep gedaan op deze verbinding, dan moet die snelheid over veel verzoeken tegelijk verdeeld worden. Zit jij te videobellen terwijl iemand anders net online een film kijkt, kunnen jullie allebei last krijgen van een trage of haperende verbinding. Dat komt niet door de verbinding zelf, maar de intensiteit waarop je hem gebruikt.

Past jouw abonnement nog bij je gebruik?

Klinkt dit herkenbaar? Dan is het goed om eens na te gaan of je huidige abonnement nog past bij je gebruik. Zit je aan de lage kant, dan kun je je internet vergelijken met wat er door providers zoal wordt aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld je bestaande verbinding met glasvezel vergelijken, vaak de snelste optie, en zien hoeveel je er daarmee op vooruit gaat.

Natuurlijk hoort bij een snellere verbinding vaak ook een hogere abonnementsprijs. Om te voorkomen dat je meer betaalt dan nodig is, doe je er goed aan om de mogelijkheden van de verschillende providers met elkaar te vergelijken, en daarbij ook goed naar de prijs te kijken. Zo krijg je weer de internetsnelheid die je nodig hebt, maar dan niet tegen een hogere prijs dan noodzakelijk.