Ken jij deze feitjes over zonnepanelen al?

Zonnepanelen zijn niet alleen het verleden en heden, maar zonder twijfel ook de toekomst! We vertellen je een aantal leuke weetjes over zonnepanelen die je misschien nog niet wist.

Zonnepanelen verdien je binnen 5 tot 8 jaar terug

Wil je zonnepanelen kopen, maar twijfel je nog of het je genoeg oplevert? Goed nieuws, want wanneer het zonnesysteem goed wordt afgestemd op je verbruik dan verdien je ze binnen vijf tot acht jaar terug. De kwalitatieve zonnepanelen van tegenwoordig gaan minimaal twintig jaar mee, waardoor je dus nog zeker twaalf jaar alleen maar voordeel pakt. Dat maakt zonnepanelen niet alleen goed voor het milieu, maar ook een interessante investering op financieel gebied.

Zonnepanelen zijn vaak goedkoper dan ze in eerste instantie lijken

Wie in 2022 zonnepanelen koopt die kan in de meeste gevallen de 21% btw terugvragen via de belastingdienst. Vanaf 2023 zijn ze zelfs helemaal btw-vrij verkrijgbaar. En dat scheelt al snel €1.000 in de kosten. Daarnaast bieden gemeentes subsidies aan op duurzame maatregelen, waaronder het installeren van een zonne-systeem. Check of dit in jouw gemeente geldt en maak er slim gebruik van om de prijs te drukken. Hoeveel kosten zonnepanelen dan uiteindelijk? Gemiddeld zo’n €4.500 tot €6.600.

Circulaire zonnepanelen worden de nieuwe standaard

We streven in zijn algemeen naar een circulaire economie. Dat wil zeggen dat we recyclen, oftewel hergebruiken. Bij hergebruik kunnen er nieuwe afvalstoffen vrijkomen, wat natuurlijk niet wenselijk is, zeker niet als het voorkomen kan worden. Voor de productie van zonnepanelen gebruikt men hoogzuiver silicium, dat momenteel nog niet in zijn oorspronkelijke vorm terug te winnen is. Er wordt echter gekeken naar technieken om zonnepanelen 100% circulair te maken, met daarbij zo min mogelijk vrijlating van andere afvalstoffen.

Zonnepanelen worden in de ruimtevaart gebruikt

In november 2022 werd de Artimis 1 gelanceerd, een onbemande testvlucht die bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder de Europese Service Module (ESM). Deze module zorgt onder meer voor voortstuwing en water, maar ook voor elektriciteit. En daarvoor worden zonnepanelen gebruikt. Het ontwerp van de ESM werd gebaseerd op dat van een ander ruimteschip (ATV), dat ook al zonnepanelen uit Nederland had.

Zonnepanelen voor zwarte doos voor registratie ondergang

Van de zwarte doos in vliegtuigen heb je vast wel eens gehoord, maar wist je dat er een project gaande is waarbij een zwarte doos wordt gebruikt voor onze eigen ondergang? We hebben het over onze wereld. De Earth’s Black Box is super stevig en moet data bevatten over onder meer onze klimaatveranderingen, uitgestorven diersoorten en nieuwskoppen. Zo vertellen we toekomstige bezoekers wat er met onze planeet is gebeurd, mocht het ooit zover komen. De Earth’s Black Box wordt aangedreven door zonnepanelen.

Zonnepanelen buiten de dampkring voor meer elektriciteit op aarde

Vanuit het programma SOLARIS van de ESA wordt er bekeken hoe het gebruik van zonnepanelen buiten de dampkring toegepast kan worden, met als doel meer elektriciteit op te wekken en dit door te stralen naar de aarde. Buiten de dampkring kan men namelijk veel efficiënter elektriciteit opwekken met zonnepanelen dan op het aardoppervlak, zo bleek uit een experimentele opstelling van de ESA. Wie weet of dit de toekomst wordt!