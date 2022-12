Kan je legaal online gokken?

Online gokken is 100 procent legaal zolang het casino een Nederlandse goklicentie heeft. Hiermee is het ze wettig toegestaan spelers te laten gokken en spelen in hun casino, het maakt verder niet uit of dit een fysiek casino of een online casino is. Je hebt tegenwoordig aardig wat online goksites en online casino’s. Hier kun je makkelijk een account aanmaken en geld op je account zetten. Dan kun je na je werk vanaf je bank een lekker spelletje spelen in het casino. Boven sommige tafels in een fysiek casino hangt een camera die het spel streamt naar de website voor iedereen die via internet mee speelt.

De betaalmethodes

Op een online casino is het natuurlijk handig om te weten hoe je geld kunt storten en hoe je geld kunt opnemen wanneer je prijs hebt. Dit is niet bij ieder casino hetzelfde. Je kunt deze informatie terug vinden op de website van het betreffende casino. Een casino met IDeal als betaalmethode is bijna vanzelfsprekend. Dit is in Nederland één van de meest gebruikte betaalmethodes en dus ook voor de online gokwereld. Hiermee kun je makkelijk geld storten. Geld opnemen kan helaas niet via IDeal, kijk dus goed op de website hoe je geld kunt opnemen. Kom niet voor verrassingen te staan wanneer je de jackpot binnenhaalt, maar het geld er niet af kunt krijgen, omdat je geen betaalmethode bezit die werkt bij het betreffende casino.

Verschil online casino en goksite

Wanneer je het hebt over online gokken kunnen deze twee termen niet ontbreken en deze hoor je ook redelijk vaak terug, maar wat is nu eigenlijk het verschil? Een legale goksite is een verzamel plek van alles waar je op kunt gokken. Dit kunnen wedstrijden zijn, maar ook gevechten en races. Je kunt meestal tot de goal precies invullen wie hem scoort en wanneer. Hierop kun je dan geld winnen. Op een online casino kun je alleen maar casino spelletjes spelen die je ook terugvindt in een fysiek casino. Het is goed om dit verschil te weten wanneer je online wil gaan gokken. Ben je beter in sporten en wil je hier wat geld mee verdienen of vind je het gewoon leuk om zo nu en dan een spelletje te spelen in het casino? Dan is een online casino de beste oplossing voor jou. Een goksite heeft meestal ook enkele casino spellen.