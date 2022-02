Jouw woonkamer zo inrichten dat deze een stuk groter lijkt, check hier hoe je dat doet.

Heb jij een kleine of smalle woonkamer en zou je graag willen dat deze ruimer lijkt? Door het slimmer in te richten en kleine aanpassingen te doen, kan je de woonkamer groter laten lijken. Hoe je dat doet? Dat lees je in dit artikel, met handige tips.

Zorg dat je de juiste meubels en accessoires hebt

Voordat je je woonkamer daadwerkelijk opnieuw gaat inrichten is het goed om eerst te weten wat je wilt veranderen. De grootte van de meubels is bepalend voor de ruimte. Veel grote meubels nemen veel ruimte in beslag en laat de kamer kleiner lijken. Neem in plaats meerdere grote of kleine meubels, voor één groot meubel. Denk hierbij aan een grote hoekbank die de ruimte opvult of je kan een grote salontafel kopen, die passend is bij de bank. Wanneer deze meubels op pootjes staan, geeft het een meer ruimtelijker gevoel. Vul de kamer verder aan met een spiegel, dit reflecteert het licht en laat de woonkamer groter lijken. Gebruik voor je meubilair lichte kleuren, dus vermijd zo veel mogelijk donkere kleuren. Lichte kleuren reflecteren zonlicht, dat zorgt ervoor dat de ruimte groter lijkt. Het indelen van deze meubels is verder van belang. Door aparte hoekjes te creëren in de ruimte, zoals een zitgedeelte en een eethoek, lijkt de kamer groter dan dat je alles tegen de wanden plaatst.

Het aanvullen van de kamer met veel kleine accessoires, zorgt er voor dat de kamer rommelig er uit ziet. Dus ga hier voor een paar grote accessoires.

Geef aandacht aan de vloer en de muren

Het kiezen voor de juiste inrichting van de vloer, de muren en het plafond kan de woonkamer een ruimtelijker gevoel geven. Heb je een brede kamer, dan kan je de kamer langer laten lijken door een naadloze vloer in de lengte van je woonkamer te leggen. In een smalle kamer kun je de vloer dan weer in de breedte leggen om ook breder te laten lijken. De vloer kan daarnaast aangevuld worden met een rond of een gestreept vloerkleed. Door een televisie aan de muur te hangen met een mooi tv-meubel geeft dit de kamer een ruimer gevoel. De muren verven met lichte kleuren en aanvullen met op maat gemaakt meubels, geeft de kamer een ruimtelijker gevoel. Hang verder planken en lijst hoog op aan de muur, zodat de kamer hoger lijkt.

Met deze tips kan jij er voor zorgen dat jou kleine woonkamer groter lijkt. Kies leuke meubels en zorg dat je deze op de goede manier indeelt. Om zo van jouw woonkamer, je eigen woonkamer te maken waar je van droomt.