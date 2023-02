Jezelf specialiseren in een bepaald vakgebied, hoe doe ik dat?

Je ziet het steeds vaker om je heen; mensen die zich gaan specialiseren in één bepaald vakgebied en daar ook alles over weten. Misschien ben je net klaar met je studie en wil je je graag verdiepen in een bepaald onderwerp? Of zit je al een langere tijd in een bredere rol op je werk en wil je meer de diepte in? Je wil echt specialist worden op één gebied. De expert, waar je collega’s naar toe gaan voor extra hulp en informatie. Dat kan! Gelukkig hoef je dit niet al tijdens je studie meteen te bepalen of zelfs al uit te voeren. Je kunt je op ieder moment nog verder specialiseren in een bepaald vakgebied. Denk bijvoorbeeld eens aan het volgen van een cursus zoals een leiderschap training, een cursus effectief communiceren of een vakinhoudelijke training in het juridische werkveld of op het gebied van marketing. Er zijn veel aanbieders in opleidingen, zoals NIMA Opleidingen.

Waar ga je in specialiseren?

Er zijn tal van mogelijkheden om jezelf te specialiseren. Misschien zie je door de bomen het bos niet meer. Waar moet je eigenlijk beginnen? De eerste stap is om te bepalen waarin je je zelf in wil gaan specialiseren. Heb je een bepaalde hobby die je tot specialisatie kan omdopen? Is er een onderwerp of bepaalde richting op je werk waar je veel energie uit haalt en waar je extra nieuwsgierig naar bent? Misschien ben je wel breed georiënteerd en vind je het moeilijk om te bepalen in welk onderwerp je wil gaan specialiseren. Ga dan eens in gesprek met een HR-specialist op je werk. Hij of zij kan je vaak helpen met het achterhalen van wat je wil en waar je naar op zoek bent om vervolgens de mogelijkheden te bekijken.

Hoe ga ik mezelf specialiseren?

Wanneer je eenmaal weet in welk onderwerp je wil gaan specialiseren, is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Ga op je werk bijvoorbeeld eens kijken bij projecten en werkzaamheden die aansluiten bij jouw gekozen specialisme. Zo krijg je een indruk van wat je te wachten staat en waar je allemaal aan moet denken. Daarnaast kun je een opleiding gaan volgen om daadwerkelijk een specialist te worden. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens bij het aanbod van NIMA Digital Opleidingen. Zij bieden veel verschillende opleidingen aan waardoor de keuze in specialisatie erg groot is.