Is kansberekening echt zo moeilijk?

Je leest, hoort en ziet steeds meer over online gokken, en als je de reclames moet geloven, lijken de gouden bergen nu echt maar een paar klikken weg. Maar, iedereen zou toch moeten weten dat je, net als bij het kopen van een lot, betaalt om even te mogen genieten van de gedachte “wat als…”.

Toch is “het huis wint altijd’ het eerste wat mensen lijken te vergeten als ze een casino binnen stappen. De pracht en praal van casino’s, zeker die van de bekende resorts aan de Stip in Las Vegas, zijn er natuurlijk ook op gemaakt om imponerend te zijn dat je al het andere in de wereld even vergeet en er niet bij stil staat hoe het allemaal betaald is.

Daarnaast zijn mensen over het algemeen ook gewoon slecht in wiskunde en dan vooral in kansberekening. Zeker als het visueel wordt zoals bij spelletjes, is men geneigd overal patronen in te herkennen of theorieën te verzinnen om de waargenomen gebeurtenissen te verklaren. Dat heeft ons als mensheid als collectief wel ver gebracht, maar op individueel niveau schatten we onze eigen kansen structureel te hoog in.

Als je aan een roulette tafel staat en ziet dat het balletje al negen keer achter elkaar op rood is gevallen, zou jij dan denken “daar kan nog wel een tiende keer bij”? De meeste mensen zullen echter geneigd zijn om te denken dat, omdat op de lange termijn rood gemiddeld even vaak valt als zwart, de kans op zwart steeds groter wordt naarmate rood vaker achter elkaar gevallen is.

Of je nu bij de ene of de ander groep hoort, je kunt er zeker van zijn dat het laten zien van de vorige resultaten, zoals casino’s aan roulette tafels dus doen, goed is voor het casino. Bekijk deze nieuwste casino’s en zie voor jezelf hoe dit ook online bij live roulette gebeurt. Juist het idee dat het deze keer wel zwart (of rood) moet zijn, zal vele spelers ervan overtuigen toch (nog een keer) in te zetten, alleen om er achter te komen de te kans op rood net zo groot is als de kans op zwart.

Een vergelijkbaar principe heeft PlayOJO onlangs toegepast op online gokkasten met de feature “Hot or Cold”. Hiermee geeft een spel aan of het spel de afgelopen uren wel of niet meer heeft betaald dan er ingezet is. Maar als je op een spel een ijskristal ziet als teken dat de kast “koud” is en niet meer heeft uitbetaald, betekent dat dan dat je juist wel moet gaan spelen omdat na kou warmte komt of dat je net zoals de vorige spelers pech zal hebben?

PlayOJO, die om dit moment trouwens niet in Nederland beschikbaar is, heeft het zichzelf hun reclame hiervoor alleen wel in de problemen met de Britse tegenhanger van de reclame code commissie gebracht. Door juist expliciet te suggereren dat de nieuwe functie zou kunnen laten zien welke spellen om een bepaald het meest en minst winstgevend zouden zijn, hebben ze zich schuldig gemaakt aan misleiding.

Voor de duidelijkheid, de “Hot or Cold” functie is zelf dus niet verboden, want die heeft, net als bij roulette geen enkele invloed op het verloop van het spel. Want net als bij zoveel andere zaken in het leven, bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. En nee, kansberekening is niet moeilijk, maar rationeel blijven wel.