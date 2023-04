Is jouw tuin toe aan een update? Deze tips helpen je op weg!

Met het voorjaar voor de deur, is het logisch dat de tuin weer in gereedheid wordt gebracht. Hier en daar opruimen, bladeren of takken opvegen en het gazon bijharken: Het komt er allemaal aan. Uiteraard kun je nog een stap verder gaan, want in veel gevallen kan de tuin ook een opfrisser gebruiken.

Om je hierbij te helpen, hebben we drie tips voor je verzameld die een flinke boost kunnen geven aan jouw tuin. Zo zit je er aankomend voorjaar weer knus bij!

Nieuwe meubels om jouw tuin gemakkelijker te maken

Een tuin is een plek waar je gemakkelijk tot rust kunt komen, dus het is natuurlijk raadzaam om genoeg tijd en geld in goede meubels te steken. Denk hierbij aan degelijke stoelen met een mooie mix van metaal en hout, welke je vervolgens kunt afronden met behulp van zachte buitenkussens. Zo kun je heel gemakkelijk genieten van jouw tuin, met optimaal comfort!

Daarnaast kan het nooit kwaad om gebruik te maken van een overkapping of veranda, zodat je zelfs bij slecht weer kunt genieten van jouw tuin! Deze plek kun je uiteraard ook vullen met speciale buitenmeubels, waarbij de lounge set onverminderd populair blijft.

Geniet ook ‘s avonds van jouw tuin met behulp van nieuwe LED verlichting

Het vernieuwen van verschillende stukken in jouw tuin kun je gemakkelijk doortrekken naar LED verlichting. De kans is namelijk aanwezig dat je momenteel nog halogeen, of zelfs helemaal geen verlichting gebruikt. Dat kan natuurlijk anders, dus wij raden je van harte aan om aan de slag te gaan met speciale tuinverlichting.

Dit type verlichting kom je in tal van vormen en maten tegen, zoals grondspots voor jouw tuinpad of oprit, prikspots om tussen de planten te plaatsen of prachtige wandverlichting voor jouw muur of schutting.

En mocht je nog een stap verder willen gaan, dan is slimme verlichting een uitstekende optie! Deze tak van verlichting zorgt ervoor dat het bedienen van jouw verlichting nog makkelijker wordt. Denk hierbij aan schakelen en dimmen op afstand, een uitgebreid kleurenpalet én complete automatisering. En wees vooral niet bang dat het teveel van het goede wordt, want partijen als Letsleds staan voor je klaar!

Een kleurrijke tuin voor een fris geheel

Als laatste komt wellicht de meest voor de hand liggende optie: Breng meer kleur aan in jouw tuin! Dit is de perfecte manier om jouw tuin een stuk interessanter te laten ogen, zonder meteen diep in de buidel te hoeven tasten.

Neem bijvoorbeeld de beplanting in jouw tuin. Een aantal bloempotten met een mooie mix aan bloemen zorgt al snel voor een explosie aan kleur, naast de gebruikelijke bonussen van planten. En met behulp van hangende bakken aan jouw schutting was het nog nooit zo makkelijk om genoeg groen in de tuin te plaatsen.

Daarnaast kun je de kleuren ook doortrekken naar jouw meubilair. Denk hierbij aan kleurrijke kussens met leuke patronen, kleine accessoires voor op de tafel of een buitenschilderij voor aan de muur. De schutting of muur kun je uiteraard ook schilderen, mits je deze wel voorziet van de juiste coating.