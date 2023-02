Hoe wiskunde je kan helpen bij het pokeren

Laten we het vanaf het begin duidelijk stellen: poker is een kansspel en kan daarom niet voor 100% worden berekend. In het casino sta je echter aan de winnende kant als je zelf de winkansen kunt berekenen. Als er in het online casino geen winkans wordt weergegeven, moet je ook de regels van het kaartspel goed kennen.

Naast de kans om een huidige pokerronde te winnen, zijn er ook de pot odds om te berekenen. De grootte van de pot speelt hierbij een rol. Voor pot odds wordt echter geen zuivere kansberekening gebruikt. De pot odds beschrijven eerder hoe verstandig het is om de ronde inzet te callen om de kans op het winnen van de pot te behouden.

De pot odds worden berekend met deze algemeen geldende formule

Als er casinospellen zijn met no-limit pot, bemoeilijkt dit de berekening van de pot odds. Het is belangrijk om een globaal cijfer te berekenen. Als alternatief kunnen gokkers schatten hoeveel geld er momenteel in de pot van de gespeelde pokerronde zit. Voor Texas Hold’em Poker kan de berekening enigszins afwijken van Omaha Poker. Dit komt omdat er enigszins verschillende winkansen zijn.

Voorbeeld: Als een ronde-inzet van 20 euro wordt gecalld in een pot van 40 euro in Texas Hold’em is de berekening voor de pot odds 2:1. Dit is niet de kans om deze ronde te winnen. Dat wordt anders berekend en is veel moeilijker. De verhouding 2:1 vloeit voort uit het feit dat 20 euro moet worden ingezet om in totaal 60 euro te winnen.



De reeds gespeelde kaarten beïnvloeden de berekeningen bij het pokeren

In poker worden de kaarten die ontbreken voor een rondewinst outs genoemd. Als niet alle kaarten in een spelronde open zijn gedeeld, worden de kaarten in de hand draw genoemd. Hoe meer kaarten er open worden gespeeld, hoe beter je je winkansen kunt inschatten. Deze kans kan onmiddellijk veranderen bij elke nieuwe uitgespeelde kaart. Bij het berekenen van de winkans moet de pokerspeler dus altijd opnieuw nadenken. Het is niet mogelijk om preflop alleen op basis van de twee kaarten in je hand te berekenen of je een ronde kunt winnen.



De rondes in poker hebben een grote invloed op de berekening van de winkans

In de eerste ronde van een pokerspel krijgen alle spelers twee open kaarten in hun hand. Dit wordt ook wel de preflop genoemd. Zelfs in dit stadium kunnen er kaarten zijn die je beter helemaal niet kunt spelen. Andere kaartcombinaties daarentegen hebben een hoge winkans, zodat deze spelers hun inzet kunnen verhogen nog voordat de eerste kaarten open worden gespeeld. Inzetten vinden plaats in een vooraf bepaalde volgorde: in het casino is het huis de dealer; in privé georganiseerde pokerspellen veranderen de posities na elke spelronde. De dealer wordt gevolgd door de kleine blind, die altijd de helft van de afgesproken ronde-inzet moet spelen.

Alleen bij goede handkaarten is de volledige rondebijdrage verschuldigd. De volgende speler moet altijd de volledige ronde-inzet bijdragen. Als de handkaarten te zwak zijn terwijl andere pokerspelers hun inzet verhogen, is de hele inzet dus verloren als men uit het spel foldt. De speler die volgt kan berekenen of zijn handkaarten voldoende zijn voor een overwinning en indien nodig uit de ronde folden zonder in te zetten

De inzetrondes in poker en wanneer een spel te verlaten

Nadat de fiches zijn geplaatst, worden de eerste drie kaarten omgedraaid. Deze inzetronde in poker heet de flop. Op dit punt kan de kans om te winnen met alleen de kaarten in je hand heel verschillend zijn. Als je je bijvoorbeeld veilig voelde met een paar AS-kaarten in je hand tijdens de preflop, kun je nu geconfronteerd worden met een straatkans.

Als een paar open wordt gespeeld bij de flop, is het ook heel goed mogelijk dat een medespeler three of a kind heeft gehit. Je eigen AS-paar kan dus veel minder waard zijn na de flop. Het is daarom voordelig om met een goede hand zo hoog te bieden dat andere spelers vrijwillig de ronde verlaten. Zodra de ronde-inzetten zijn gedaan en alle pokerspelers hebben gebalanceerd, volgt de open turnkaart. Als er een overeengekomen spreadlimiet is, gaat het spel vanaf nu verder met de hogere ronde-inzet. Dit wordt de hogere limiet genoemd en er wordt niet over onderhandeld nadat de turnkaart is gespeeld.

Met de river kaart wordt de laatste van de vijf open poker kaarten onthuld. Nu kunnen de andere spelers een concrete winstkans berekenen. Als er echter een flush (alle kaarten hebben dezelfde kleur) op tafel ligt, is het gemakkelijk om je opnieuw te misrekenen. In dit geval wordt de pokerronde gewonnen door de speler met de hogere kaart van de flushkleur.



De outs zijn belangrijk voor correcte berekeningen in poker

Outs zijn alle open kaarten die gebruikt kunnen worden om van je handkaarten een winnende hand te maken. In ons flush voorbeeld gaat het om alle kaarten die nog ontbreken totdat de flush op tafel compleet is. Dit betekent dat hoe meer outs er zijn bij een gelijkspel, hoe groter de kans is dat je wint. Als er bijvoorbeeld drie kaarten van dezelfde kleur zijn bij een flush draw, heeft de speler met twee kaarten een voordeel ten opzichte van een speler met slechts één kaart. De opmerkelijke eenvoud van de berekening resulteert in goede rollovers, zelfs voor pokerspelen zonder wiskundediploma.

De waarschijnlijkheid waarmee outs op een gelijkspel worden berekend, wordt vaak gedaan volgens de 2-4-2 regel. De outs op de flop kunnen worden vermenigvuldigd met 2 om de kans op de turn te berekenen. Om de river te berekenen wordt de flop vermenigvuldigd met 4. Outs op de turn worden weer met 2 vermenigvuldigd.

Verschillen bij het berekenen van pot odds

De kans op gelijkspel is 4,3% met één uitkaart. Als er twee open kaarten zijn, neemt de kans toe tot 8,4%. Met 3 uit is het al 12,5%, 4 uit resulteert in een trefkans van 16,5%. De berekening van de pot odds die hierboven in detail is uitgelegd kan worden geëxtrapoleerd tot 20 outs en is dan 67,5%.

Het kan nuttig zijn om de waarschijnlijkheid van individuele kaartcombinaties uit het hoofd te leren alvorens poker te spelen. Als je echter al lang poker speelt, zal je je niet snel laten afleiden door de berekeningen in een huidige spelronde. Bij online poker zijn de verschillende berekeningsmogelijkheden erg belangrijk. Als je live in het casino of tegen je eigen vrienden speelt, kan je ook de kaarten van je tegenstanders berekenen op basis van hun gezichtsuitdrukkingen en gebaren.