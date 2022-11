Hoe keukenapparatuur gezond kan zijn

Gezond leven is natuurlijk altijd fijn. En als je dan nog wat hulp kunt krijgen van apparaten die dat gezond leven gemakkelijker maken dan is het helemaal goed. We vertellen je een aantal feitjes over keukenapparaten die direct of indirect bijdragen aan een gezonder leven. Heb jij ze al in huis?!

Airfryer: minder vet en calorieën

Ben je gek op frieten en snacks? Goed nieuws, want met een airfryer kun je je wat vaker vergrijpen aan deze ongezonde voedingsmiddelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat frieten 70% minder vet zijn wanneer ze in de airfryer gebakken worden, ten opzichte van de frituur. Dat komt neer op een besparing van zo’n 45 kcal per 100 gram.

Bovendien brengt een te grote inname van slechte vetten een hogere kans op hart- en vaatziekten met zich mee. Deze verhogen namelijk het cholesterol. Wat is de beste airfryer? Philips airfryers scoren hoog op dit gebied, wegens de vele functies en de uitstekende bakkwaliteit. Zo proef je amper verschil met dat krokante frituursnackje uit de frituur en lever je er qua smaak dus niet op in. Sommigen vinden eten uit de airfryer zelfs lekkerder!

Vaatwasser: minder bacteriën en frustratie

Bah, moet je die vaat weer met de hand gaan afwassen. Grote kans dat je daar totaal geen zin in hebt. Gelukkig is daar de vaatwasser, die jouw frustratie wegneemt. Hop, alles erin en draaien maar. Daarna zijn die borden en glazen weer gereed voor het volgende gebruikt en hoef je jezelf niet op te fokken dat je weer een saai klusje voor de boeg hebt. Minder stress betekent een betere levenskwaliteit.

Nu alleen nog even de beste koop vaatwasser op de kop tikken. Kies bij voorkeur voor een energiezuinig model, want dat komt ook de energierekening ten goede. Zo kun je financiële stress ook nog eens beperken. Stel hem bij voorkeur op de eco-stand in, dat is het voordeligste wasprogramma.

We zijn nog niet klaar met de voordelen van de vaatwasser. Je vaat wordt er namelijk ook beter in schoon. En dan hebben we het niet over de etensresten, maar juist specifiek over de bacteriën. Deze hechten zich graag aan sponzen en afwasborstel. Dankzij die hoge temperatuur in de vaatwasser (tot 70 graden), komt je vaat er vlekkeloos en vrij van ziektekiemen uit.

Blender: voldoende vitaminen zonder tandbeschadiging

Dat we dagelijks voldoende fruit en groenten zouden moeten eten dat weten we wel. Maar goed, misschien heb je niet altijd zin om een verse salade klaar te maken of om fruit te eten. Hoe makkelijk is het als je voortaan je groentjes en fruitjes door een blender mixt. Dat heeft verschillende voordelen.

Koop je bijvoorbeeld een kant-en-klaar maaltijd met groente in de supermarkt, dan is daar vaak veel zout aan toegevoegd. Uit onderzoek van de Nierstichting blijkt echter dat veel mensen onbewust te veel zout binnen krijgen, juist door kant-en-klaar producten, waaronder soepen en maaltijden. Door zelf je eten vers te bereiden kun je die te hoge zoutinname voorkomen.

Kijken we naar fruit, dan blijkt dat het eten van fruit je tandglazuur kan beschadigen. Zeker wanneer het erg zuur of zoet is (wat fruit al snel is). Door een smoothie van jouw fruit te maken kun je het met een rietje consumeren. Het geblende voedsel komt daardoor direct in je keel terecht, in plaats van dat je tanden al het werk moeten doen. Tot slot is een smoothie ook nog eens harstikke lekker, waardoor je mogelijk minder snel naar ongezonde alternatieve grijpt. Smakelijk!