Hiermee moet je rekening houden bij het aanpassen van de elektrische installatie thuis

Door de jaren heen zijn we steeds meer gaan vragen van ons elektriciteitsnet. Tegenwoordig verbruiken we veel meer elektriciteit dan vroeger en het eind lijkt nog niet in zicht te zijn. Ga maar eens na wat je zelf zoal verbruikt: je kookt misschien elektrisch, je hebt een wasdroger en een vaatwasser staan. Je telefoon moet elke dag opgeladen worden en hetzelfde geldt voor de laptop en tablet. Mogelijk heb je twee of meer televisieschermen in huis en dan hebben we het nog niet eens gehad over de elektrische tandenborstel, föhn en al die andere handige apparaten. Het zijn veelal zaken die we vroeger niet hadden. Nu komt daar ook nog de laadpaal voor de elektrische auto bij. Dat heeft consequenties voor de elektrische installatie in je huis.

Op de eerste plaats luidt het advies om zaken ruimschoots vooruit te plannen. Overweeg je om in 2024 of 2025 een elektrische auto aan te schaffen? Neem dan nu alvast maatregelen met betrekking tot de aanpassingen in de meterkast. Een groepenkast samenstellen die volledig berekend is op de toekomstige situatie, dat is meestal het probleem niet. Het lastige is echter dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op een steeds kleiner wordend aantal installateurs. Door de krapte op de arbeidsmarkt zitten de installatiebedrijven tot over de oren in het werk. Niet zelden leidt dit tot een behoorlijke wachtlijst. Denk dus vooruit en wees er op tijd bij!

Meet je verbruik

Bij een elektrische installatie is van belang dat deze voldoende capaciteit heeft. Elke situatie is anders en vraagt om andere voorzieningen. Je kunt met een kWh-meter je elektriciteitsverbruik nauwkeurig meten en zo bepalen welk type groepenkast je nodig hebt. Je kunt een kWh-meter ook heel goed gebruiken om een specifiek verbruik te meten, bijvoorbeeld dat van je laadpaal. Zo kun je er op basis van een eenvoudige meting achter komen of je met je zonnepanelen voldoende elektriciteit opwekt om je auto van te kunnen laten rijden.

NEN-richtlijnen



Uit oogpunt van veiligheid gelden voor werkzaamheden in meterkasten strenge eisen. Een meterkast mag niet zomaar naar eigen smaak worden ingedeeld. Hierover zijn landelijk diverse afspraken gemaakt, die door de NEN in een richtlijn zijn omschreven. De manier waarop de leidingen moeten lopen en de maximale afstand van de meterkast tot aan de centrale toegangsdeur van de betreffende woning liggen hierin verankerd.