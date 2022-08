Feiten over glutenallergie (en voedsel)

Mensen die last hebben van glutenallergie hebben het niet makkelijk. Het is een chronische aandoening die je hele leven kan veranderen. Je moet scherp letten op je voeding, daar mogen geen gluten in zitten.

Glutenallergie (coeliakie oftewel glutenintolerantie) is een auto-immuunziekte. Het lichaam is overgevoelig voor gluten. Dat zijn eiwitten die voorkomen in sommige granen, zoals tarwe, rogge, gerst en spelt. Als je glutenallergie hebt, dan kun je het slijmvlies van je dunne darm beschadigen, als je bepaalde voedingsmiddelen eet.

De schade aan de dunne darm zorgt voor beschadiging van de darmvlokken, die essentieel zijn voor een goede darmwerking. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Denk aan buikpijn, obstipatie, aanhoudende diarree, verminderde eetlust en overgeven. Andere mogelijke klachten zijn vermoeidheid, botontkalking en depressiviteit. Glutenallergie kan op elke leeftijd ontstaan.

De precieze oorzaak is nog onbekend. Wel lijkt het erop dat erfelijkheid en virusinfecties in de darmen een rol spelen.

Artsen stellen coeliakie vast bij een patiënt met een bloedonderzoek. Als dat zo is, dan moet je levenslang een glutenvrij dieet volgen. Dus glutenvrij brood en pasta.

Een glutenvrij dieet vereist veel discipline om het vol te houden. Bij de huisarts of de diëtist kun je tips krijgen over een glutenvrij dieet.