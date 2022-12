Een dixie huren tijdens jouw verbouwing?

Heb jij een mobiele toilet nodig? Klik hier om er één te huren. Je zult niet zou snel iets horen over het huren van toiletten. Niet omdat het niet wordt gebruikt, maar er wordt er niet vaak genoeg over gesproken. Terwijl dit één van de belangrijkste hulpmiddel is tijdens een verbouwing of bij een evenement. Je badkamer heeft hoognodig een opknapbeurt nodig, waarbij ook de toilet wordt gesloopt. Daar kan er dan geen gebruik meer van worden gemaakt. Om bij elke toiletbeurt bij de buren te moeten kloppen, is geen optie. Een dixie is dan je redder in nood. Een dixie kun je zowel buiten als binnen plaatsen. Wil je meer weten over de benodigdheden tijdens een verbouwing? In dit artikel lees je hier meer over.

Het huren van een dixie

Er zijn verschillende soorten mobiele toiletten. Dixie is een standaard mobiel toilet dat niet aangesloten hoeft te worden op het riool of waternet. Daarnaast heb je ook luxe mobiele toiletten, plaszuilen, binnen toilet en zelfs een toiletwagen. Een dixie kun je voor zowel een aantal dagen als een langere periode huren. Hierbij hoef je het toilet niet zelf weg te brengen, tenzij er anders is besproken. Het is dan handig om meteen zaken, zoals de schoonmaak van het toilet, te regelen. De kosten hiervan zit dan ook in de huurprijs inbegrepen. Een dixie is natuurlijk een groot ding dat je niet zomaar in je auto kunt vervoeren. Vaak wordt er dan ook uitgebreide service aangeboden van het bedrijf waar je het toilet hebt gehuurd. Heb je ervoor gekozen het toilet zelf op te halen, dan is de oplossing: een aanhangwagen huren bij Boels. Hier kan het toilet gemakkelijk op geplaatst worden en zonder moeilijkheden worden vervoerd.

De reiniging van het toilet

Net als je eigen toilet in huis, is het ook belangrijk om je mobiele toilet schoon te houden. Het schoonhouden van je mobiele toilet is zeer gemakkelijk. Hier heb je slechts twee dingen voor nodig: water en reinigingsmiddel. Dit is wanneer je ervoor kiest de dixie zelf te reinigen. Wil je dat niet dan kun je bij het huren ook kiezen voor aanvullende opties, zoals een spoelsysteem. Hierbij hoef je niet eigenhandig het toilet schoon te maken.

Kortom, een dixie huren tijdens je verbouwing is zeer handig wanneer je geen gebruik kan maken van je eigen toilet. Een dixie kun je zowel binnen als buiten plaatsen. Het is belangrijk je dixie regelmatig schoon te (laten) maken.