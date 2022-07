De zin (en onzin) van een verzekering voor jouw mobiel

Als je een mobiele telefoon gebruikt, is het zeer essentieel om je telefoon te beschermen tegen diefstal, verlies of beschadiging. Je kunt dit doen door een verzekering voor je mobiele telefoon af te sluiten. Mobiele telefoons zijn tegenwoordig een integraal onderdeel van ons leven geworden en worden in bijna elk aspect gebruikt, zoals communicatie, zaken, entertainment en meer. Ze zijn echter kwetsbaar van aard en moeten te allen tijde worden beschermd, of het nu gaat om een ??iPhone 11 pro max hoesje of een verzekering.

Een verzekering dat beschermt tegen verlies, diefstal en beschadiging

Je mobiele telefoon is een belangrijk hulpmiddel in je dagelijks leven. Het wordt gebruikt voor communicatie, entertainment en het verzamelen van informatie. De meest gebruikelijke manier om je mobiele telefoons te beschermen, is door hoesjes zoals iPhone 13 hoesjes te kopen. Er zijn echter telefoon schades waar een telefoonhoesje je telefoon niet tegen kan beschermen. Gelukkig hebben verzekeringsmaatschappijen polissen bedacht die je telefoon kunnen beschermen tegen een aantal risico’s. Verzekeringspolissen voor mobiele telefoons dekken doorgaans drie hoofd risico’s, namelijk verlies, diefstal en schade. Deze dekkingen zijn meestal opgenomen als onderdeel van de algemene aansprakelijkheidsdekking van de polis, die andere persoonlijke bezittingen dekt, zoals laptops, tablets en computers.

Meer dan één telefoon verzekeren

Je kunt meerdere telefoons op één verzekering verzekeren. Dit is gunstig omdat je ervoor kunt zorgen dat je echtgenoot, kinderen en ouders ook de dekking hebben die ze nodig hebben in geval van nood. Ook fijn als je je werknemers op het werk dezelfde bescherming wilt bieden.

Zijn telefoonverzekeringen het waard?

Het lijkt nu alsof telefoonverzekeringen het waard zijn, maar is dat wel zo? Het is slim om eerst in te schatten hoe groot de kans is dat je telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt buiten je eigen schuld om. Weegt dit risico of tegen de maandelijkse premie? Uit een onderzoek is gebleken dat verzekeraars er alles aan doen om geen geld uit te keren. Je krijgt bijvoorbeeld alleen een uitkering bij diefstal als je kunt aantonen dat er braakschade is. Je krijgt dus geen geld als de telefoon uit je jaszak is gestolen. Zo zijn er nog tal van andere uitsluitingen. Zo moet je bij een ongeval kunnen aantonen dat er geweld is gebruikt, of in ieder geval een poging is gedaan tot het gebruiken van geweld om de telefoon van je af te pakken. Daarnaast zijn er een aantal verzekeraars die alleen de dagwaarde van het toestel vergoeden. Zo wordt de vergoeding nog lager!