De kansspelwetgeving, Cruks en buitenlandse casino’s

In oktober 2021 is er een nieuwe wetgeving van kracht gegaan met betrekking tot kansspelen. Deze wetgeving heeft de Nederlandse markt opengesteld voor nieuwe (online) casino’s. Ze moeten daarbij aan een strenge regelgeving voldoen om een licentie van de Kansspelautoriteit te krijgen. Sinds deze nieuwe wetgeving, is er ook sprake van een casino zonder Cruks. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat dit precies is, wat de wetgeving precies inhoudt, wat de vergunning/licentie precies inhoudt en hoe je het beste veilig kan blijven in de wereld van online casino’s.

Hoe werkt de nieuwe kansspelwetgeving?

De nieuwe kansspelwetgeving zorgt ervoor dat online casino’s legaal mogen opereren in Nederland. Het doel hiervan is vooral om ervoor te zorgen dat de wereld van online casino’s veiliger wordt. Ook is de hoop er dat er uiteindelijk geen casino’s zonder vergunning meer bestaan. Of dit gaat lukken, is nog maar de vraag.

Door de nieuwe kansspelwetgeving zijn er ook een aantal belemmeringen ontstaan in de spel ervaring voor de spelers tijdens het online gokken. Zo mogen er minder bonussen uitgedeeld worden, en is er een minder groot aanbod aan games. Ook mogen er geen novelty bets meer plaatsvinden. Dit zijn weddenschappen die bijvoorbeeld gaan over de politiek: ‘wie wordt de nieuwe premier van Nederland’.

In een casino zonder vergunning gelden deze strenge regels niet, omdat zij zich niet hoeven te houden aan de Nederlandse wetgeving. Hierdoor kiezen sommige spelers ervoor om mee te spelen in casino’s zonder vergunning. Maar wat zijn dit eigenlijk precies?

Wat zijn online casino’s zonder vergunning?

Voor de nieuwe wetgeving van 2021 waren alle online casino’s in Nederland illegaal, maar het bestaan ervan werd gedoogd. In 2021 werd Cruks geïntroduceerd, het Centraal register uitsluiting kansspelen. Vanaf dat moment bestaan er dus casino’s die niet bij het Cruks zijn geregistreerd. Dit zijn casino’s die geen Nederlandse vergunning hebben aangevraagd. Deze casino’s zijn vaak in het buitenland gevestigd en deze beschikken wel over een vergunning van hun vestigingsland (zoals Engeland, Zweden of Malta).

Om uiteenlopende redenen zien zij nog af van het aanvragen van een Nederlandse vergunning. Dit komt vooral omdat het nog een jonge, onderontwikkelde markt is. Wellicht dat in de toekomst meer buitenlandse casino’s hier interesse in hebben. De afgelopen maanden is er namelijk een groei te zien in buitenlandse casino’s die een Nederlandse vergunning aanvragen. Ook mogen casino’s buiten het Cruks zich niet richten op Nederlands publiek. Zo mogen ze op hun website niks vermelden in de Nederlandse taal, of Nederlandse betaalmethoden gebruiken, zoals iDeal. Als ze dit wel doen, dan kunnen ze een boete verwachten.

Maar ondanks het legaliseren van online casino’s in Nederland, kiezen spelers er nog steeds voor om mee te spelen in casino’s zonder Cruks registratie. Waarom dit zo is, lees je hieronder.

Waarom spelen mensen nog steeds bij casino’s zonder Cruks?

Niet iedereen is tevreden met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Veel mensen die al jarenlang vaste klant waren bij grote online casino’s zoals LeoVegas en Unibet wilden daar graag blijven spelen, maar deze casino’s hadden nog niet direct een Nederlandse vergunning. Mensen die hun favoriete casino trouw bleven, bleven dus spelen bij een casino zonder Cruks. Tegenwoordig doen mensen het nog steeds, omdat een buitenlands casino iets coulanter is met betrekking tot bonussen en spellimieten.

Ook omzeilen spelers Cruks, zodra ze daar ingeschreven staan. Als je namelijk kampt met een gokverslaving, dan kan je jezelf inschrijven in Cruks. Iemand anders kan jou ook inschrijven, waarna er een onderzoek plaatsvindt om dit te bevestigen. Je mag dan 6 maanden lang niet meespelen in casino’s. Tussendoor bij Cruks uitschrijven is niet mogelijk.

Helaas is Cruks omzeilen dus nog te makkelijk, door mee te spelen in een casino zonder Cruks. Door het vrije verkeer van goederen en mensen in Europa is dit niet illegaal, en kan iedereen ervoor kiezen om te gokken zonder Cruks. Gelukkig is het ook nog mogelijk om jezelf toegang te ontzeggen bij casino’s zonder Cruks. Hoe je dit kunt doen, lees je hieronder.

Andere manieren van verslavingspreventie

Naast Cruks, zijn er nog genoeg andere manieren van verslavingspreventie. Zo zijn er gezondheidsinstanties die helpen bij verslavingspreventie en behandeling. Wat dacht je van Hervitas? Je kunt contact opnemen met deze gezondheidsinstantie, zodat ze je de nodige hulp kunnen bieden. Zo krijg je een persoonlijke behandeling, en proberen ze je al te helpen in 3 weken.

Daarnaast kun je ook gebruikmaken van een gok-block software. Dit is vooral handig als je al staat ingeschreven bij Cruks, maar nog wel toegang hebt tot casino’s zonder Cruks. Een voorbeeld hiervan is BetBlocker. Tijdelijk ontzeg je jezelf dan toegang tot bepaalde gokwebsites, en achteraf is het niet mogelijk om dit aan te passen. Gelukkig zijn er dus genoeg opties om iemand of jezelf te helpen als je met een gokprobleem kampt.

Conclusie

Het afgelopen jaar is er dus veel gebeurd. Met aan het einde van 2021 de nieuwe invoering van de wetgeving, en de positieve maar ook negatieve reacties die daarop volgde. Het is in ieder geval positief dat Cruks nu bestaat, omdat meer mensen op deze manier geholpen kunnen worden als dat nodig is. Het is dan ook belangrijk dat je jezelf inschrijft in Cruks, als je een gokverslaving hebt of het idee hebt dat je dit binnenkort gaat krijgen.

Ook als je iemand in je omgeving hebt die problemen heeft met gokken, dan is het belangrijk dat je hulp inschakelt. Deze instanties zijn er juist om deze mensen te helpen.