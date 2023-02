De beste manieren om kleine woonkamers groter te laten lijken

Een kleine woonkamer inrichten kan een uitdaging zijn, omdat je creatief moet omgaan met de ruimte die je hebt. Je wilt immers niet dat je een benauwend gevoel krijgt in je woonkamer doordat er teveel meubels in de ruimte staan en je weinig bewegingsvrijheid hebt. Toch is het inrichten van een kleine woonkamer met de juiste stappen goed te realiseren. Het is dan ook zeker een goed idee om de nodige wooninspiratie op te doen voordat je aan de slag gaat. Je kunt namelijk op verschillende manieren je kleine woonkamer groter laten lijken. In dit artikel geven we je een aantal handige tips als het gaat om het inrichten van een kleine woonkamer.

Gebruik lichte kleuren

Wanneer je jouw muren schildert of behangt, gebruik dan lichte kleuren. Dit zorgt er namelijk voor dat kamers groter doen lijken dan ze eigenlijk zijn. Neutrale tinten zoals wit, crème en beige werken bijzonder goed in kleine ruimtes.

Kies voor grote meubels

Hoewel mooie meubels warmte kunnen toevoegen aan elke kamer, moet je niet te veel meubels in één ruimte plaatsen. Dit kan ervoor zorgen dat de ruimte onoverzichtelijk lijkt en dat maakt je woonkamer krap. Kies in plaats daarvan voor grote pronkstukken zoals een grote bank die meer vloeroppervlak inneemt en toch voldoende zitruimte biedt zonder de hele kamer in beslag te nemen. Beter één pronkstuk dan allerlei verschillende kleine meubels.

Spiegels

Spiegels weerkaatsen niet alleen natuurlijk licht, maar creëren ook een optische illusie. Ze kunnen je luxe woonkamer een ruimtelijk gevoel geven, doordat het optisch lijkt alsof je de ruimte verdubbelt.

Less is more: houd het netjes!

Zeker in kleine woonkamers is het extra storend als er overal kleine objecten liggen. Je wil jezelf en je woonkamer ‘de ruimte geven om te kunnen ademenen’. Dat gaat niet als je op elk object of item weer allerlei kleine objecten hebt geplaatst. We zeggen niet dat je het ongezellig strak moet houden, maar wees selectief!

Kortom, kijk goed naar je huidige woonkamer. Kan je dingen wegdoen of vervangen? Less is more en je kunt het jezelf een heel stuk makkelijker maken door voor slimme oplossingen te kiezen. Beter een mooi groot meubelstuk dan bijvoorbeeld drie kleine meubelstukken. Beter een mooie spiegel aan de muur, dan een extra donker schilderij. Lichte kleuren geven altijd een ruimtelijk gevoel. Met een luxe, lichte en opgeruimde uitstraling in gedachten, weten we zeker dat je ook jouw kleine woonkamer op de juiste manier kunt inrichten.