De 6 veiligste betaalmethoden in online casino’s

Voor iedereen die een online casino wil bezoeken, heeft veiligheid op het gebied van betaalproviders natuurlijk een zeer hoge prioriteit. Bezoekers van online casino’s kiezen vaak een bepaald casino op basis van de betalingsproviders. Transparantie en het aanbieden van veilige betalingsmethoden staan hierbij vaak op de voorgrond. Vooral de veiligheid van de ingevoerde gegevens speelt hier een zeer belangrijke rol.

Veel bezoekers zijn niet bereid hun persoonlijke of financiële gegevens in te voeren. Daarom worden betalingsmethoden zoals stortingen met prepaidkaarten of betalingen met e-wallets steeds populairder. Vooral in Nederland is betalen via iDeal bijzonder populair en navenant wijdverbreid, maar een online casino iDeal uitbetaling bij winst is nog niet mogelijk.

De populairste betaalmethoden

De online casino’s streven er natuurlijk naar om de klant een aantal verschillende betalingsmogelijkheden aan te bieden. Wij bespreken hier de populairste opties.

PayPal

Stortingen en opnames met PayPal zijn niet in elk online casino mogelijk. Maar overal waar deze methode wordt geaccepteerd, kunt u er absoluut zeker van zijn dat u een gerenommeerde gokaanbieder hebt gekozen. Jarenlang trok PayPal zich terug uit het gokken. Maar nu is het bedrijf van gedachten veranderd. De toelatingseisen van de kant van PayPal zijn echter extreem hoog, zodat u er altijd zeker van kunt zijn dat u te maken heeft met een absoluut gerenommeerde en gelicentieerde aanbieder, want alleen die krijgen samenwerking aangeboden.

Er zijn verschillende voordelen van PayPal casino’s. Een storting via PayPal is onmiddellijk beschikbaar voor de gebruiker. Uitbetalingen zijn hier ook sneller dan bij andere betaalmethoden. Ook het openen van een PayPal-rekening is geheel gratis.

De betaaldienst PayPal wordt als zeer veilig beschouwd en biedt klanten ook de mogelijkheid om extra beschermingsmaatregelen voor hun rekening te nemen. Hier is het bijvoorbeeld mogelijk om tweefactorauthenticatie te activeren. Na het inloggen moet dan niet alleen een wachtwoord worden ingevoerd, maar ook een code die als SMS naar de mobiele telefoon wordt gestuurd. Het is ook niet absoluut noodzakelijk om een tegoed op de PayPal-rekening te hebben, want het is ook mogelijk om de lopende rekening of de creditcardrekening te koppelen. Het geld wordt dan van de gekoppelde rekening afgeschreven als er geen krediet beschikbaar is.

Paysafecard

In een online casino heeft betalen met een Paysafecard echter ook enkele voordelen. U kunt de prepaidkaart kopen met contant geld, krediet of EC-kaart in winkels of op internet. Bij de kaart ontvangt u een 16-cijferige code. Deze code wordt gebruikt om de “mypaysafecard” rekening online te laden, die u vooraf moet instellen.

Storten in het online casino is dan kinderspel. Je hoeft alleen maar naar het stortingsgedeelte van het online casino te gaan en betaling via Paysafe te selecteren. Vervolgens wordt u doorgestuurd naar uw “mypaysafecard” account, waar u inlogt en vervolgens de betaling bevestigt. Normaal gesproken zijn stortingen met Paysafecard gratis.

Als je wint, heb je de mogelijkheid om het geld op te nemen via je “mypaysafecard” rekening. Van daaruit kunt u het geld naar uw rekening overmaken of gebruiken voor andere aankopen met de prepaidmethode.

Bitcoin

Ondertussen is het in sommige online casino’s mogelijk om dit betaalmiddel te gebruiken voor stortingen en opnames. Achter de betaling met Bitcoins zit een iets ander systeem dan achter de conventionele betaalmiddelen. Voor Bitcoin is er alleen een gedecentraliseerde blockchain en geen centrale instelling waar de betalingen worden gecontroleerd. Dit betekent dat u bij een betaling eenvoudigweg het gewenste bedrag naar het adres van uw keuze stuurt.

De betaling wordt dan eerst vastgelegd in de blockchain. In de blockchain zijn alle adressen en betalingen openbaar zichtbaar. Tegelijkertijd kunnen ze niet worden gemanipuleerd. Voor deze overdracht heeft u een privésleutel nodig, dat wil zeggen een sleutel die toegang geeft tot een specifiek Bitcoin-adres (publieke sleutel). Natuurlijk moet u ook uw eigen tegoed beschermen, wat u kunt doen door de privésleutel te beschermen.

Als u besluit in het online casino met Bitcoin te storten, krijgt u een publieke sleutel, dat wil zeggen, een speciaal adres, toegestuurd. Vervolgens selecteert u het bedrag dat u wilt storten. Wel moet gezegd worden dat de waarde van Bitcoins niet overeenkomt met de waarde van euro’s. Daarom wordt meestal ook een rekenmachine meegeleverd, waarmee u heel gemakkelijk kunt omrekenen. De Bitcoin-portemonnee wordt dan geopend. Daar worden de openbare sleutel en het gewenste bedrag ingevoerd. Bovendien moeten transactiekosten worden ingesteld als dit niet automatisch gebeurt.

Trustly

Als u veel waarde hecht aan anonimiteit en wilt spelen in een online casino, waarbij u zich niet hoeft te registreren en uw gegevens niet hoeft te verifiëren, dan zou Trustly precies het juiste kunnen zijn. Ook al laat dit in eerste instantie een twijfelachtige indruk achter, de methode is toch absoluut gerenommeerd en legaal.

Bij de Zweedse betalingsprovider Trustly betaalt u van uw eigen bankrekening naar een Trustly-rekening. Zo kan de dienst de gegevens en de identiteit meteen controleren. De betaling is vooral populair omdat het zo snel en gemakkelijk is. Trustly kan ook worden gebruikt voor uitbetalingen. In de praktijk verlopen opnames net zo gemakkelijk en snel als stortingen.

Om Trustly zonder verificatie in het online casino te kunnen gebruiken, moet u uiteraard over online bankgegevens beschikken. De betalingsdienst is zeer nauwgezet in zijn gegevenscontrole en de persoonlijke gegevens zijn te allen tijde goed beveiligd dankzij de nieuwste coderingstechnologieën.

Neteller

Naast PayPal is de Britse e-betalingsprovider Neteller een van de grootste e-walletproviders ter wereld. Neteller heeft een EU-bankvergunning en in de goksector wordt deze e-betalingsprovider bijzonder vaak en met plezier gebruikt. Neteller ondersteunt in totaal 26 valuta. In tegenstelling tot PayPal worden er geen kosten in rekening gebracht voor overschrijvingen.

Skrill

Deze aanbieder geniet een bijzonder goede reputatie op het gebied van online gokken. De Skrill e-wallet is snel, veilig en betrouwbaar. Gegevensbescherming heeft hier de hoogste prioriteit. Op het gebied van online gokken worden hier met name onrechtmatige betalingen terugbetaald. Daarnaast is het mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen fraude. Bovendien biedt Skrill toegang tot een speciale MasterCard prepaidkaart, waarmee de klant toegang heeft tot zijn saldo.