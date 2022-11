Craps: mega populair in Noord-Amerika, beperkte bekendheid in Europa

Craps is een casinospel dat met dobbelstenen wordt gespeeld en in Nederland vrij onbekend is. Het sociale dobbelspel wordt dan ook in geen enkele vestiging van Holland Casino aangeboden. Er zijn wel een aantal online casino’s die live craps aanbieden en als je naar Vegas gaat, dan kan je niet om dit casinospel heen.

Craps komt van het dobbelspel Hazard. Dit was in de 17e en 18e eeuw populair in Engeland en waaide vervolgens over naar de VS. Het dobbelspel kwam hier terecht met dank aan de rijke landeigenaar Bernard de Marigny. Hij nam Hazard mee van Londen naar New Orleans in de VS waar het zich zou verspreiden onder de armere bevolking. Omdat zij “crabs” niet goed konden uitspreken verbasterde de naam van het spel naar craps. Vooral in de Verenigde Staten en Canada geniet het spel van veel populariteit.

Hoe werkt craps?

Craps wordt gespeeld met twee dobbelstenen die door de spelers geworpen worden. Men speelt echter niet tegen elkaar, maar tegen de bank. Het casino spel wordt gespeeld met twee dobbelstenen. Deze werpt de speler, ook wel shooter genoemd, op een tafel met een verhoogde rand. De uitkomst van de worp bepaalt uiteindelijk of een speler wint of verliest. Een tafel is verdeeld in verschillende velden. Spelers bepalen zelf waar zij op inzetten. Bij het spel wordt gebruik gemaakt van fiches om inzetten te kunnen doen. Bij verlies neemt de bank de fiches in, bij winst keert hij fiches uit. Bij craps doen dus meerdere spelers mee aan dezelfde speeltafel waardoor het spel een belangrijk sociaal element krijgt en als een gezelligheidsspel wordt gezien, zoals dat in extreme mate geldt voor een spel als bingo.

Waar speel je craps?

In Nederland is het volgens Casino.nl niet mogelijk om craps te spelen in de landgebonden vestigingen van Holland Casino. Dat het in de Verenigde Staten en Canada zo populair is en in Europa niet heeft simpelweg te maken met sociale en culturele verschillen. Sommige spellen genieten nu eenmaal meer populariteit in een bepaald land of werelddeel en craps is daar een goed voorbeeld van. Terwijl Europa voetbalt speelt, houdt Noord-Amerika het liever bij American Football, baseball of basketbal en terwijl we aan deze kant van de Atlantische Oceaan de voorkeur geven aan Europees Roulette geniet Amerikaans Roulette van meer bekendheid aan de andere kant van de oceaan. Ook niet alle online casino’s in Europa bieden craps aan. Maar wie weet wint het spel hier ook wel aan terrein. Want uiteindelijk werd het wel spel bedacht aan deze kant van de plas.