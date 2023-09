Blackjack spelen nog nooit zo eenvoudig als nu

Na de film 21 uit 2008 raakte een hele nieuwe generatie weer gefascineerd door één van de meest traditionele casino spellen van allemaal: blackjack. Op dat moment was het kaartspel al te spelen in online vorm, maar de meeste spelers die zich toen op blackjack stortten zouden niet kunnen hebben voorspeld in hoeveel varianten hun favoriete spel 10 jaar later beschikbaar zou zijn. Blackjack spelen was nog nooit zo eenvoudig als nu.

De regels zijn onveranderd, begrijp ons niet verkeerd, maar de mogelijkheden om blackjack te winnen van het huis zijn nog nooit zo reëel geweest als nu. In dit artikel beschrijven we waarom we vinden dat blackjack intussen eenvoudiger is dan ooit.

Online blackjack, online voordelen

Stel jezelf het blackjack spel maar eens voor zo’n 30 jaar geleden; de enige mogelijkheid die je had om jouw blackjack strategie tot uiting te brengen waren om naar het casino te gaan en daar een inzet te doen met echt geld. De druk van medespelers aan tafel en verplichte inzetten voor echt geld maakte het er niet bepaald makkelijk op voor beginnende spelers. Spoel nu eens twee decennia vooruit en beeld je eens in hoeveel online bronnen er bestaan om jezelf wegwijs te maken met het casino spel. Tel daar de gratis demo versies van online blackjack spellen bij op en je begrijpt dat je niet meer naar het casino hoeft te rijden om inzetten te doen met echt geld om je niveau te testen.

Maak gebruik van de online mogelijkheden

Aan elke geïnteresseerde speler wordt daarom aangeraden om het maximale uit de online mogelijkheden te halen. Dat betekent gebruik maken van de online bronnen die bol staan van de tactieken, strategieën, en inzetmogelijkheden. Het maakt daarbij niet uit welke variant van blackjack jij wilt spelen; er is genoeg waardevolle info te vinden over elke variant. Voor de meeste online blackjack spellen geldt bovendien dat er ook demo versies beschikbaar zijn die door spelers kunnen worden gebruikt. De volledige functionaliteit van het spel is daarmee beschikbaar voor de speler zonder dat er echt geld hoeft te worden ingezet en zonder dat er dus geld kan worden verloren. De demo’s zijn vooral bedoeld om blackjack spelen mogelijk te maken voor beginnende spelers.

Het ultieme doel: live blackjack

De laatste stap is om uiteindelijk door te gaan naar het live casino waar de opgedane kennis in praktijk kan worden gebracht. Voor het live casino geldt wel dat er echte inzetten moeten worden gedaan omdat de speler thuis wordt bediend door een live dealer die via een cameraverbinding in contact staat met de kijkers thuis. Meedoen aan live blackjack wordt alleen aangeraden aan spelers met de nodige ervaring, maar zelfs aan de live tafel kan worden gekozen voor de minimale inzet om zo weinig risico te nemen. Bovendien bieden de meeste casino’s ook meerdere live tafels aan met verschillende inzetlimieten. Zelfs met inzetten met echt geld bespaart de speler zich een hoop kosten zoals transportkosten, eventuele parkeerkosten, eventuele entreekosten en consumpties.