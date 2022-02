Big data is het goud van deze eeuw

Was je pakweg honderd jaar geleden rijk wanneer je – in letterlijke zin – een goudmijn in handen had, tegenwoordig ben je heer en meester wanneer je over grote hoeveelheden data beschikt en die op de juiste manier weet toe te passen. Want over kennis beschikken is slechts één stukje van de puzzel. Het op de juiste manier aanwenden van die kennis is feitelijk waar het op aankomt. Overal in de wereld schieten bedrijven die zich hierin specialiseren als paddenstoelen uit de grond. Dat levert niet alleen veel nieuwe banenkansen op, maar brengt ook zorgen met zich mee. Immers, je heb bij het verwerken van data ook te maken met privacygevoelige informatie, ethische kwesties en beveiligingsproblematiek.

Oud principe

Op zich is er niet zo veel nieuws onder de zon, we zouden gerust kunnen spreken van een versie 2.0 van een bestaand gebruik. Het verzamelen van informatie en die informatie vervolgens analyseren is op zich een bekend gegeven. Tegenwoordig neemt dat echter steeds grotere vormen aan. Hiervan zijn voorbeelden te over. Technologiereuzen als Google verzamelen bijvoorbeeld gegevens over virussen, zodat ze het verloop van een griepgolf kunnen voorspellen. Ook op commercieel gebied zijn grote hoeveelheden data erg interessant. In vrijwel elke sector heeft big data straks een belangrijke rol. Vandaar dat er voor het beroep data-analist vacatures in overvloed zijn. Je kunt er een prima boterham mee verdienen en je hebt volop keus uit de sectoren waarin deze banen beschikbaar zijn. Dat zijn namelijk vrijwel alle sectoren! Je komt data-analisten tegen bij verzekeringsmaatschappijen en banken, maar ook bij overheidsinstellingen en uiteraard in de ICT-branche. Maar wat te denken van de levensmiddelenindustrie? Ook daar kun je als data-analist aan de slag.

Ze weten meer van je dan je denkt

Als je een account hebt op Facebook, laat je heel veel informatie achter. Hoe actiever je bent op dergelijke netwerken, hoe meer je over jezelf prijsgeeft. Want elke like en elke gedeelde video wordt geregistreerd. Zo creëert de beheerder een steeds duidelijker profiel van jou. Al die gegevens zijn op zich nog niet veel waard. Pas als je er conclusies uit weet te trekken, kun je er iets mee. Vandaar dat de data-analist tegenwoordig hoog op de lijst van populaire ICT-beroepen prijkt. Maar ook op het gebied van cybersecurity stijgt het aantal vacatures flink. Logisch, want al die data moet natuurlijk wel goed beveiligd worden!