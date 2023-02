Bamboe laten terugkomen in je interieur

Bamboe heeft een natuurlijke uitstraling en kan bovendien zorgen voor een beetje vakantiegevoel in je eigen huis. Daar worden we toch allemaal blij van? Vooral in een bohemian interieur past bamboe ontzettend goed, en wordt het ook veel gebruikt. Waar je bamboe ook in tuinsets veel ziet terugkomen, heeft het materiaal ook zijn weg naar binnen gevonden. Wil jij ook je woonkamer binnenlopen en het gevoel krijgen alsof je op Ibiza bent? In dit artikel lees je tips voor het laten terugkomen van bamboe in jouw interieur.

Banken en zetels combineren met bamboe

Deze vlieger gaat eigenlijk altijd wel op, maar ook voor bamboe geldt dat je er ook in kunt doorschieten. Een overkill aan bamboe is misschien toch een beetje teveel van het goede. Gelukkig valt bamboe heel goed te combineren met andere materialen, waardoor ieder item nog beter tot zijn recht komt. Heb je dus al bamboe (planten)krukjes, lampenkappen en een bijzettafeltje? Kies dan voor een bank van een ander materiaal. Kunstleren, stoffen of fluwelen zetels zijn bijvoorbeeld prachtig te combineren met bamboe accessoires. Wil je toch helemaal in de bamboe en houtkleuren blijven? Ga dan voor rattan!

Welke salontafel past erbij?

Op zoek naar een salontafel voor een kleine woonkamer? Dan is een salontafel van bamboe een goede keuze. Salontafels van bamboe zijn stevig en ze geven jouw woonkamer een natuurlijke touch. En wist je dat er ook bamboe tafels zijn met kleuren er doorheen geweven? De zogenaamde chindi details maken een kleurrijk geheel van jouw salontafel. Ook wanneer je liever voor een veilige optie met wat minder kleur gaat, zijn er genoeg mogelijkheden.

Zei er iemand jungle vibes?

In een bohemian interieur mogen planten ook niet ontbreken. Jouw bamboe inboedel is gelukkig heel goed te combineren met houten plantenbakken en potten. Ook leuk: een hoger formaat bamboe plantentafeltje in de hoek met een grote groene hangplant erop. Een plant op de hoek van je bamboe salontafel maakt de tafel ook helemaal af. Door de natuurlijke kleur van bamboe zit je nooit fout wanneer je het combineert met het groen van een plant. Met de lente in aantocht begint het toch vaak weer te kriebelen om wat wijzigingen in je interieur aan te brengen. Wordt het niet eens tijd voor bamboe?