Alles wat je moet weten over incontinentie

Zo’n 1 miljoen Nederlanders kampen met incontinentie. Een aandoening waarop een groot gevoel van schaamte rust. Terwijl de cijfers duidelijk zijn: je bent niet alleen! In dit artikel lees je wat incontinentie precies inhoudt en wat je ertegen kunt doen.

Wat is incontinentie?

Incontinentie is een aandoening waarbij iemand urine en/of ontlasting niet op kan houden, wat leidt tot ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Er zijn twee vormen incontinentie: urine-incontinentie en ontlasting-incontinentie. Beide vormen bestaan weer uit diverse soorten.

Urine-incontinentie

Stress- of inspanningsincontinentie: Bij stressincontinentie wordt urine verloren als er druk op de blaas staat. Dit kan gebeuren bij hoesten en niezen, maar ook bij bepaalde inspanningen als lachen, tillen, traplopen, rennen of springen.

Bij aandrangincontinentie (ook wel overactieve blaas) ontstaat er een plotselinge, dwingende aandrang om te plassen, gevolgd door ongecontroleerd urineverlies.

Bij aandrangincontinentie (ook wel overactieve blaas) ontstaat er een plotselinge, dwingende aandrang om te plassen, gevolgd door ongecontroleerd urineverlies. Overloopincontinentie: Bij overloopincontinentie of druppelincontinentie ontstaat urineverlies doordat de blaas vol zit. Ook bij last van druk in de buik, kan de blaas overlopen zonder dat daar iets tegen te doen is.

Ontlasting-incontinentie

Ontlasting-incontinentie betekent dat het niet lukt om ontlasting op te houden, er geen aandrang wordt gevoeld, het niet lukt om winden in te houden en/of dat er sprake is van slijmverlies uit de anus.

Incontinentie kan diverse oorzaken hebben. Het is belangrijk om bij incontinentie altijd contact op te nemen met de (huis)arts, om de oorzaak te achterhalen en behandeling te kunnen bespreken.

Wat kun je doen tegen incontinentie?

Er zijn allerlei manieren om incontinentie te voorkomen of te verminderen. Over het algemeen geldt dat het belangrijk is om een gezonde leefstijl aan te houden, tijdig naar het toilet gaan, (onder)kleding te dragen die vlot uitgetrokken kan worden en oefeningen te doen om de bekkenbodemspieren te versterken.

Het is belangrijk om voldoende, maar niet teveel, te eten en te drinken. Het beste wordt zowel eten als drinken over de dag verspreid. Vermijd voeding die de blaas- of darmwand irriteren, zoals gekruid eten, koffie, alcohol en koolzuurhoudende dranken.

Ook is er allerlei incontinentiemateriaal verkrijgbaar om de urine of ontlasting op te vangen, zoals inlegkruisjes, maandverband of luiers voor volwassenen.