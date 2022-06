Adrenaline en gokken: daarom stop je niet na winst

Wanneer je gokt, hoop je hier iets uit te halen. Vol goede hoop ga je een weddenschap aan, bespeel je de gokautomaten of draai je aan een rad. Wanneer gokkers geld verliezen, lijken zij niet te willen stoppen met spelen. Zij willen hun geld hoe dan ook terugverdienen. TOTO zendt al reclamespotjes uit waarin zij spelers stimuleren om dit niet te doen en om bewust te spelen. Blijkbaar zijn deze nodig. Maar waarom stoppen gokkers niet als zij al winst hebben gemaakt? We leggen het je hieronder uit!

Speel bewust

“Pak je rust, speel bewust!” horen we tegenwoordig op verschillende reclamespotjes. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Gokken gaat gepaard met dopamine en adrenaline en nog wel meer andere stofjes. Zorg wanneer je gaat spelen dat je vooraf een budget bepaalt. Door te kiezen voor een 10 euro deposit casino weet je zeker dat je niet meer uitgeeft dan je voor ogen hebt. Als je naar het casino gaat, kan het helpen dit bedrag in een keer te pinnen en te stoppen met spelen wanneer dit bedrag op is. Zo beperk je je verlies. Wanneer je online gokt, kun je tegenwoordig een limiet instellen. Zo kun je per dag bijvoorbeeld maximaal 50 euro opwaarderen. Heb plezier tijdens het spelen, maar speel met mate!

Dit gebeurt er in de hersenen

Van het stofje dopamine heb je vast al wel eens gehoord. Dit stofje wordt het geluksstofje genoemd en komt vrij bij gebruik van bijvoorbeeld cocaïne, maar ook bij gokken. Of spelers nu winnen of verliezen, zij verlangen telkens weer naar het gevoel dat dopamine geeft. Ook komt volgens de wetenschap er adrenaline vrij bij het gokken. Adrenaline zorgt voor een plezierig en opwindend gevoel. Wanneer je wint, wordt dit gevoel dus versterkt, maar wanneer je verliest, zorgt adrenaline juist voor een angstig gevoel.

De fases van gokken

Je kunt het gokken zien als een proces en deze opdelen in verschillende fases. De eerste fase is anticipatie. Dit is het spannendste moment voor jou als gokker. Je weet niet of je zult winnen of verliezen, dus je voelt opwinding. Dit gevoel is dan ook het meest verslavend. Na anticipatie volgt de uitvoering. Dit gaat over het gokken zelf. Je gaat nu over tot het plaatsen van een weddenschap of het bespelen van de speelautomaat. Je weet nu nog steeds niet of je zult winnen of verliezen, dus hier komt ook een opwindend gevoel bij kijken. De laatste fase is de beloningsfase. Je weet dan of je hebt gewonnen of verloren. Winnen geeft een euforisch gevoel en verliezen doet pijn, maar dit wist je natuurlijk al.