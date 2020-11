Resomeren, het nieuwe cremeren

Het cremeren van een lijk zorgt voor broeikasgassen. Daarom is er een nieuwe uitvinding: de resomator. Die is vanaf volgend jaar ook toegestaan in Nederland. Dat heeft minister Ollongren bekendgemaakt.

Voor een crematie is veel energie nodig. Een grote oven moet anderhalf uur op 1100 graden worden gestookt om een gemiddeld lijk te verbranden. Dat levert ook nog eens allerlei gassen en roet op, die via een schoorsteen worden afgevoerd.

Dat kan beter, dacht de Schotse uitvinder Sandy Sullivan. Hij ontwierp de Resomator of ‘hergeboortemachine’. In deze machine, die er uit ziet als een grote wasdroger, wordt een lijk binnen drie uur omgetoverd tot een fijn hoopje poeder.

De Resomator wordt gevuld met een mix van water en de bijtende stof kalium-hydroxide (ook wel bekend als loog) en gestookt tot 180 graden. Bij die temperatuur ontbindt de kalium-hydroxide een lijk in drie uur. Het vlees lost op in de vloeistof.

Alleen de botten overleven de behandeling en kunnen in een grote industriële maalinrichting worden vermalen. Er blijft uiteindelijk weinig meer over dan een hoopje poeder.

De Resomator wordt al gebruikt in drie Amerikaanse staten en Canada. Vanaf volgend jaar mag het ook in Nederland. De wetgeving wordt medio 2021 van kracht.