Geheime oorlog in Libië zichtbaar gemaakt

Er woedt een geheime oorlog in Libië. Gesteund door verschillende staten, vechten een krijgsheer en het officiële regeringsleger tegen elkaar. Wie een beetje technisch vernuft heeft, kan de strijd vanuit Nederland goed volgen.

De Verenigde Arabische Emiraten, Rusland, Turkije bemoeien zich actief met de strijd in Libië. Geheime vluchten zorgen voor de aanvoer van huurlingen en wapens naar dit Noord-Afrikaanse land. Die vluchten zijn zichtbaar via vliegtuigapps als FLightradar24. Daarop is bijvoorbeeld te zien dat Russische vliegtuigen kind aan huis zijn in Libië. Ook Amerikaanse C-17 transportvliegtuigen zijn gespot, in het rebellenbolwerk Benghazi.

Maar de meeste vluchten worden uitgevoerd door burgermaatschappijen als Libyan Airlines, Libyan Wings, Afriqiyah Airways en Cham Wings uit Syrië. Makkelijk te ontdekken is dat niet. Deze maatschappijen vliegen vaak zonder vluchtnummer en veranderen zelfs de unieke code van het vliegtuig om het ‘onzichtbaar‘ te maken. Soms wordt de call sign gewijzigd, terwijl het toestel al in de lucht is.

Het levert vreemde situaties op. Een Libisch passagiersvliegtuig landt dan in Turkije maar de vlucht staat niet op het bord ‘aankomst’ van de luchthaven in kwestie. Mogelijk komt het toestel Turkse huurlingen ophalen. Dergelijke vluchten zijn alleen te zien als je technische kennis hebt en de nodige apparatuur.

Een deskundige op dit gebied is de man achter het Twitter-account Gerjon: deze Nederlander analyseert satellietbeelden, vliegbewegingen en de gegevens van de vliegtuig-tracking apps. Zijn tweets met daarin gedegen research zijn zeer populair, met meer dan achtduizend volgers.

Na uitvoerig onderzoek ontdekte Gerjon bijvoorbeeld dat dit jaar al honderdvijftig vluchten plaatsvonden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Libië. Ook telde hij tientallen verdachte vluchten in de regio die geen vluchtnummer hebben. Daarnaast ontdekte hij dat het uitladen van Libische vliegtuigen soms in handen is van externe partijen, het eigen grondpersoneel van de airline houdt zich afzijdig.

Wat aan boord is? Dat valt niet met zekerheid te zeggen, maar toeristen zullen het vrijwel zeker niet zijn.