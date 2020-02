Mysterieus signaal uit de ruimte heeft vaste tijden

Radio-signalen met een vast patroon, afkomstig van een onbekend object in het heelal, kunnen astronomen helpen om de oorzaak te vinden van dit verschijnsel.

Sinds 2007 hebben onderzoekers meer dan honderd zogeheten Fast Radio Bursts, oftewel FRB’s, in kaart gebracht. Over de oorzaak en de bron tast men nog steeds in het duister. Slechts tien FRB’s zijn meerdere keren gemeten, zonder vast patroon. Nu wel: één van de FRB’s laat elke zestien dagen van zich horen, aldus wetenschappers op arXiv.org. Dit betekent dat de bron of zijn omgeving invloed uitoefent op de signalen. Dit kan een mogelijke aanwijzing zijn om het geheim op te lossen.

Astrofysicus Dongzi Li en zijn team ontdekten het patroon in data van een radio-telescoop in British Colombia. Het onderzoek van de Universiteit van Toronto is onderdeel van CHIME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Ze zagen dat de FRB vier dagen lang een signaal stuurt en dan twaalf dagen ‘stil’ is, voordat het proces opnieuw begint.

Een mogelijke uitleg is dat de bron van de FRB in een baan rond een ster draait. Als dat zo is, dan kan men bepalen hoe vaak de bron naar de aarde is gericht. Daarnaast kunnen zogeheten ‘stellar winds” het signaal versterken of juist blokkeren.



De oorsprong van deze FRB zou kunnen liggen in een sterrenstelsel op bijna 500 miljoen lichtjaar van de aarde. Daarom gaan wetenschappers ook röntgen- en gammastraling uit dit gebied bestuderen, om zo dit kosmische mysterie op te lossen.



Onderzoekers hopen dat deze ontdekking de eerste is van een reeks FRB’s, die volgens een vast patroon signalen uitzenden.