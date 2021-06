Meeste plastic in zee van gemaksmaaltijden

Het is een ernstig probleem: de vervuiling van de oceanen met plastic. Maar waar komt dat vandaan? Een nieuw onderzoek geeft antwoord: groot deel van het afval is afkomstig van voedselverpakkingen en komt in de oceanen terecht vanuit landen die wel goede afvalverwijderingssystemen hebben.

Elk jaar komen tussen 307 en 925 miljoen grotere afvaldeeltjes vanuit Europese rivieren in de oceanen terecht. Die afvaldeeltjes zijn op hun beurt hoofdzakelijk afkomstig is van verpakkingen van afhaalmaaltijden en -dranken. Dat ontdekten biologen van de Universiteit van Cádiz in Spanje. Het onderzoek staat in Nature Sustainability.

De onderzoekers bekeken kustregio’s in heel Europa, daaronder de Noordzee- en Waddenkust. In volgorde van herkomst zijn Turkije (16,8 procent), Italië (11,3 procent), het Verenigd Koninkrijk (8,4 procent), Spanje (8,21 procent) en Griekenland (6,7 procent) de grootste veroorzakers van zwerfvuil op zee.

Het meeste plastic afval komt via rivieren in zee. Daar blijft het een tijd hangen in kustwater, waar het geregeld op land aanspoelt. Tijdens dat proces scheurt het plastic, waardoor de snippers steeds kleiner worden. Die snippers drijven uiteindelijk naar open zee, waar ze naar de bodem zakken.

Daar komt het plastic terecht in zeedieren, die vaak voor menselijke consumptie worden gevangen. Zo eet de mens het eigen plastic uiteindelijk.