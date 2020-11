Geloof laat vrouwen minder verdienen

Vrouwen verdienen minder dan mannen. Al jaren probeert de overheid dat gat te dichten, maar het is hardnekkig. Wetenschappers weten nu wat wellicht deel van het probleem is: God.

In gebieden en landen waar mensen erg gelovig zijn, is het gat tussen mannen en vrouwen nog veel groter dan op andere plekken, ontdekten sociologen van de University of Minnesota. In de VS verdienen vrouwen in de minst religieuze Staten 18 procent minder de mannen; in de zeer godvrezende Staten is dat 26 procent minder.

Ook internationaal werkt dat zo. In landen waar de bevolking aangeeft zeer godsdienstig te zijn, zoals de Filipijnen en Pakistan, verdienen vrouwen rond de 45 procent minder dan mannen. Landen die sterk zijn ontkerkelijkt, als Zweden en Estland, laten de kleinste verschillen tussen de seksen zien. Maar daar spelen weer andere problemen.

Het maakt niet uit of het om christenen, moslims, boeddhisten of hindoes gaat, zodra God een belangrijke rol speelt in het leven van alledag, dalen de inkomsten van vrouwen ten opzichte van hun echtgenoten en buurmannen. De onderzoekers zijn in staat om gemiddeld 17 procent van het verschil in verdiensten tussen de seksen te verklaren door geloof.

Religie zorgt er volgens de onderzoekers voor dat vrouwen meer traditionele rollen aannemen. In zeer godsvruchtige regio’s werken vrouwen minder en krijgen ze meer kinderen, blijkt ook uit het onderzoek. Als ze werken, krijgen ze minder vaak een leiderschapsrol. Daardoor blijft het inkomen ook achter.

(Academy of Management Journal)