Gooi wat in mijn schoentje…

Waar komt het gebruik om je schoen op te zetten met Sinterklaas eigenlijk vandaan?

Het zetten van de schoen is eigenlijk een soort van bedelen en gebeurt al in de vijftiende eeuw. Aanvankelijk zetten arme mensen een schoen in de kerk, waar beter bedeelden op 6 december, de sterfdag van Sint Nicolaas, er iets in deden.

In de eeuwen daarop werd het Sinterklaasfeest een familieaangelegenheid en kinderfeest. De schoenen werden thuis bij de schoorsteen gezet, wachtend om gevuld te worden met vooral koek en snoep of kleine cadeautjes. Op schilderijen van Jan Steen uit de 17e eeuw zijn die taferelen al vastgelegd.

De huidige invulling van het Sinterklaasfeest is terug te leiden tot het boekje Sint Nicolaas en zijn knechtuit 1850, geschreven door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman.

Hij is verantwoordelijk voor de ‘moderne’ Sint die we vandaag de dag kennen. Het strooien met snoep, rijden over de daken en zelfs de intocht werden door deze romantische onderwijzer vastgelegd en horen nu bij de beeldvorming rond Sinterklaas. Schenkman is ook verantwoordelijk voor menig Sinterklaasliedje.