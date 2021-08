Nieuw bord in Noorwegen: niet richting Rusland plassen

Bij de grens tussen Noorwegen en Rusland is een nieuw bordje geplaatst: het is verboden om vanuit het Scandinavische land richting het rijk van Poetin te plassen. Het nieuwe gebod staat bij het plaatsje Grense Jakobselv, helemaal in het noorden van Noorwegen. De grens loopt daar in het midden van een rivier, de kans om met urine Rusland te raken is dus verwaarloosbaar.

Wie het bordje heeft geplaatst is onbekend, bericht de lokale krant The Barents Observer. Maar journalisten van deze krant weten te melden dat de grenswachten in deze streek vaker mensen waarschuwen voor het veroorzaken van incidenten. Zo is er een verbod op het beledigen van Rusland. Plassen zou daar mogelijk onder kunnen vallen.

De Noorse kant van de grens in het dunbevolkte gebied wordt bewaakt met camera’s. Als het nodig is, komen grenswachten. Een paar jaar geleden is een groep mensen beboet wegens het gooien van stenen richting Rusland. Een vrouw kreeg een prent voor 772 euro omdat ze haar linkerhand over de grensstreep stak.

De 197,7 kilometer lange grens is de noordelijkste grens van de Navo met tegenstrever Rusland. De grens is onveranderd sinds 1826.