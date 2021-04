Zwitsers begraven duizend onderbroeken

Het is zonder twijfel een van de merkwaardigste experimenten ooit. Maar toch is het wetenschap. In Zwitserland gaan ze duizend katoenen onderbroeken begraven om te zien wat er gebeurt. Onder leiding van de universiteit van Zürich stoppen mensen in het hele land het ondergoed onder de grond van hun tuin. Na verloop van tijd graven ze alles weer op.

Het doel is om te zien of de onderbroeken nog een beetje in elkaar zitten. Hoe meer gaten erin zitten, hoe meer bodemdiertjes actief zijn. Zo willen de Zwitsers een kaart van de bodemkwaliteit van hun land maken. Bodemdieren als wormen, torren en slakken zorgen voor een gezonde grond waarop veel kan groeien.

Deelnemers krijgen deze dagen twee standaard witte damesonderbroeken (model niet-sexy) met de post. Die dienen ze tegelijk te begraven. Eentje moeten ze na een maand opgraven, de andere na twee maanden. Het resultaat moeten de deelnemers uitgebreid fotograferen voor de onderzoekers. Ook vullen ze een vragenlijst in.

Daarnaast sturen de deelnemers een monster van de grond in hun tuin naar Zürich. De kwaliteit daarvan vergelijken de onderzoekers met de foto’s van de onderbroeken. Zo moet duidelijk worden welke grond het slechtst voor onderbroeken en daarmee het gezondst is.