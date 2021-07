Zwitserland heeft 180 meren erbij gekregen

Zwitserland is natter geworden. In tien jaar zijn 180 nieuwe meren ontstaan in de Alpenrepubliek. Die zijn vrijwel allemaal gevormd omdat gletsjers zijn gesmolten. Zo is het land 15 hectare wateroppervlak rijker geworden.

Dat heeft het Zwitserse waterloopkundig instituut Eawag bekend gemaakt. De overheidsorganisatie heeft overigens alleen tussen 2006 en 2016 gemeten, het kan zijn dat er ondertussen nog wat meren bij zijn gekomen. Maar er zijn ongetwijfeld ook weer bergmeren verdwenen omdat ze zijn opgevuld met sediment.

Het instituut zegt geschokt te zijn door de toename. Vooral het aantal grote en permanente meren is onverwacht. Zo is op 2800 meter naast de Plaine-Morte-Gletsjer in het Berner Oberland een heel nieuw meer ontstaan. Om het dal eronder te beschermen tegen een vloedgolf, is inmiddels begonnen met een afwatering van dat meer.