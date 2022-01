Zwerfplastic legt soms duizenden kilometers af

Stel je een prachtige berg in de Alpen voor. Met grazige weiden en imposante rotspartijen. Zie je dan ook zwerfplastic voor je, zo ver van de bewoonde wereld? Waarschijnlijk niet, maar het ligt er wel degelijk. Liefst 42 kilo per vierkante kilometer zelfs.

Tot die conclusie komt een internationaal team met daarin onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze onderzochten de omgeving van de 3106 meter hoge berg Sonnblick (foto) in Oostenrijk. Ze zagen vooral microplastic, minuscule deeltjes van verpakkingen.

De onderzoekers uit Utrecht bestudeerden de herkomst van dit plastic. Het merendeel kwam uit een kring van 200 kilometer rond de berg. Maar ze vonden ook plastic dat wel 2000 kilometer had gereisd. Op die afstand van de Sonnblick ligt Egypte, Moskou, noordelijk Noorwegen of de zuidpunt van Portugal.

Nadere bestudering van de deeltjes onthulde dat sommige in zee hadden gelegen. Dat betekent dat het plastic op de een of andere manier weer in de lucht is gekomen en daarna enorme afstanden heeft afgelegd. Dat is verontrustend, omdat ook bacteriƫn meeliften.

De wetenschappers vinden de uitkomsten zorgelijk, aangezien we de plastics in de lucht waarschijnlijk ook inademen. Wie weet wat we zo allemaal binnenkrijgen, schrijven ze in het vakblad Environmental Pollution.