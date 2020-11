Zweepje: paarden voelen dezelfde pijn als mensen

Tijdens paardenrennen gebeurt het soms wel tien of twintig keer in een minuut: de jockey gebruikt zijn zweepje op de billen van het dier. ‘Ze voelen dat veel minder dan mensen,’ was lang het excuus. Maar dat blijkt nu onzin. Biologen van de University of Sydney in Australië ontdekten dat paarden hetzelfde voelen als mensen.

Dat zweepje doet dus verdomde pijn en veroorzaakt stress bij het paard.

De onderzoekers keken zeer nauwkeurig naar de huid van het paard en de laag daar net onder. Daarin zitten evenveel zenuwen als bij een mens. Uiteraard heeft een paard ook nog een vacht, die de ergste klap van de zweep zou moeten opvangen. Maar die is volgens de onderzoekers zo dun, dat het geen invloed heeft op de pijnbeleving van het dier.

De studie, die bijna tien jaar duurde, toonde ook aan dat het gebruik van de zweep geen effect heeft op de snelheid van het paard of het uithoudingsvermogen van het dier. Ook zorgt het niet voor een verandering van looprichting bij paarden, iets anders waar sommige jockeys het voor gebruiken.

Om tot deze conclusie te komen, keken de onderzoekers van de veterinaire school van de universiteit naar 126 races. Bij de helft mochten jockeys een zweep gebruiken, bij de andere helft niet. De paarden ging gemiddeld niet sneller in de race met zweepjes.

De onderzoekers vinden de zweepjes dan ook onnodig, onverdedigbaar en onredelijk, zo schrijven ze in het vakblad Animals.