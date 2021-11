Zweden verliest hoogste berg

De zuidelijke top van de Kebnekaise, de hoogste berg van Zweden, is niet meer de hoogste berg van Zweden. De top is gekrompen doordat grote hoeveelheden ijs en sneeuw zijn verdwenen. Daardoor is nu de zuidelijke top van de Kebnekaise de hoogste.

De gletsjer op de top reageert als elke andere gletsjer in de wereld: het smelt als het warmer wordt. De temperatuur in de zomer is daarbij belangrijker dan de sneeuw in de winter. Zweden heeft een paar zeer warme zomers gehad, hittegolven zelfs. Daardoor is de gletsjer zo sterk gesmolten dat hij zijn rang als hoogste berg van Zweden is kwijtgeraakt.

De Universiteit van Stockholm heeft de berg recentelijk met zeer nauwkeurige apparatuur nagemeten. Onderzoekers wijten de smelt aan klimaatverandering.

De Kebnekaise is het hoogste punt van het gelijknamige massief in het noordelijke deel van het Scandinavisch gebergte. De berg ligt in Lapland, ongeveer 150 kilometer ten noorden van de poolcirkel en ongeveer 70 kilometer ten westen van de stad Kiruna.