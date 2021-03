Zuid-Afrika wil AstraZeneca niet meer

Zuid-Afrika heeft een voorraad van een miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca verkocht. De vaccindoses zullen nu worden gebruikt in veertien andere Afrikaanse landen, aldus minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize. Het vaccin van AstraZeneca biedt slechts zeer beperkte bescherming tegen de virusvariant die in Zuid-Afrika welig tiert, wat het land tot deze stap heeft gebracht.

In Zuid-Afrika zullen nu alleen de vaccins van Johnson & Johnson en Biontech/Pfizer worden gebruikt. Het geld dat de overbodige vaccins opleveren, zullen de autoriteiten in het land gebruiken om het vaccinatieprogramma verder uit te rollen.

Ondanks de vaccinaties met AstraZeneca raakt de Zuid-Afrikaanse bevolking verder besmet met Covid-19. De boosdoener is B.1.351, de plaatselijke variant die zich niets aantrekt van het vaccin dat ook in Europa in opspraak is omdat het trombose kan veroorzaken.